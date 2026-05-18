C. del Uruguay: Garay reveló que, tras la denuncia judicial, Acosta siguió enviándole mensajes intimidatorios

El concejal de Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay (PJ), brindó detalles del entredicho que tuvo con el funcionario de Enersa, Carlos Máximo Acosta, lo que derivó en una denuncia penal por amenazas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Garay explicó que “todo se inicia con una publicación mía en formato audiovisual en relación a un proyecto que presentamos en el Concejo Deliberante referido a la respuesta oficial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto de la existencia de 38.600 millones de pesos en el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica correspondiente al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal que, si bien fue disuelto, manifestó que estaba en etapa post disolutoria. A raíz de eso, nosotros presentamos un proyecto de comunicación tratando de instar a que, ya que hay una municipalización de la crisis totalmente deliberada y donde el costo de la energía eléctrica cada vez se hace más alto, propusimos que se utilizara este fondo para subsidiar el costo de la energía eléctrica y dejar de municipalizar esta cuestión”.

Agregó que “expresado en un formato audiovisual, el miércoles de la semana pasada un medio local lo replica y en comentarios de la red social donde fue publicado el video esta persona hace una apreciación sobre mí, respecto del cual yo no hago ninguna contestación desde el punto de vista del ensañamiento, ni mucho menos de lo que siempre suele hacer, sino que le respondo con cierta ironía tal vez, tratando de expresarme para que no quede simplemente la voz de una sola persona manifestándose sobre mí”.

Relató que “termina ahí en una cuestión que ya es casi notoria aquí en Concepción del Uruguay sobre esta persona y sus expresiones en redes sociales. Hasta ahí nada más, podía ser algo más del paisaje, algo más del momento, para lo cual naturalmente quienes estamos expuestos públicamente sabemos cómo es esta cuestión y que las redes sociales son así. Pero eso no quedó ahí ya que, luego de producido ese intercambio, recibo un audio de esta persona, que yo considero que son amenazas. La verdad que no es grato recibir eso, ni escucharlo mucho menos, pero con un poco de templanza y tratando de recibir colaboración de una persona que también ejerce la abogacía, para no ser yo solamente quien tenga que pensar exclusivamente cómo responder a esto en términos institucionales –porque a mí me cae una responsabilidad institucional, más allá de lo personal, porque soy concejal de esta ciudad y soy profesional del derecho- recurrí a las instituciones, que en este caso es la justicia”.

El edil señaló que “por eso una persona, desde un contexto externo, pero profesional de la abogacía, colaboró conmigo en el análisis de la respuesta institucional que esto ameritaba y así fue que el día viernes hice la presentación en Fiscalía de la provincia y encuadré a la presentación, mediante un escrito, en lo que yo considero una amenaza”.

Respecto de Acosta comentó que “vive en Concepción Uruguay, es un actor social, ha tenido participación institucional en el municipio en la gestión de (Luis) Bermúdez, en su Intendencia, luego ha pasado por varias instancias en algunos lugares. Él ha manifestado públicamente ser jefe de Legales de Zona Centro-Oeste de la empresa Enersa; también estuvo a cargo del Registro de la Propiedad Automotor N°2 de esta ciudad, que fue intervenido luego”.

Sobre la denuncia que presentó, sostuvo: “Me sentí en la obligación, primero personal, familiar y también laboral, porque hacía referencia al esquema laboral e institucional desde el punto de vista de la presentación que hice. Así que deberá dar la respuesta él ahora. Yo hice lo que entendí que correspondía”.

Asimismo, sostuvo que Acosta “nunca se retractó” de las barbaridades que dijo, sino que “posterior a la noticia que se ha dado a conocer en el medio digital de ANÁLISIS, en el día de ayer recibí otro mensaje de texto que también ya tengo guardado para que oportunamente, cuando me llamen del ámbito judicial, poder darlo a conocer”. “Yo no he respondido nada, ni al audio, ni a este mensaje, así que estoy aguardando al ámbito judicial para que me convoquen, y para que me periten el celular también. Eso es lo que estoy ofreciendo”, indicó.

En tanto, sostuvo que nadie del entorno de Acosta se comunicó luego de lo ocurrido: “Sí recibí expresiones de solidaridad propias del ámbito político en general y del espacio en el cual yo me encuentro naturalmente, más personas allegadas, familiares, amistades; lo propio de esta situación, que no son gratas. Tuve buena recepción desde ese punto de vista y el acompañamiento, nada más”.

“Estoy a la espera del ámbito judicial para que me periten el celular y será cuestión de ellos. Yo ahora respondo a una consulta del ámbito periodístico, pero la respuesta en sede judicial la deberá dar esta persona”, planteó.

En el mismo sentido, dijo que “nadie se ha contactado ni se ha comunicado conmigo” para ofrecerle medidas de seguridad hacia su persona.