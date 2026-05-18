Qué le preocupa (y enoja) a Javier Milei

La situación económica local, el alineamiento internacional de la Argentina con los Estados Unidos y la “batalla cultural” son los temas que más preocupan a Javier Milei, según señalan en su entorno. “Está enojado porque las cosas no salen como él querría”, señalan sus allegados intentando interpretar las numerosas escenas de ira e indignación que el presidente expuso en las cerca de 5 horas que el jueves pasado dedicó a su raid mediático en canales de streaming oficialistas y – como es habitual – en sus mensajes en redes sociales todos los días.

Una de las cuestiones que más irritan a Milei es la demora en la baja de los índices de precios. Argumenta que esta situación es el resultado del descalabro monetario y cambiario que provocaron las elecciones de fines del año pasado, pero asegura que ahora la baja de la inflación va a ser a un ritmo mucho más pronunciado del que esperan los “econochantas” (el consenso de los economistas en el REM del Banco Central proyecta 2,3% para mayo y 2,1% para junio).

Quienes tienen la posibilidad de conversar de manera distendida con el primer mandatario argumentan que el panorama geopolítico ocupa buena parte de su tiempo. Por caso, atendiendo la coordinación de políticas para Latinoamérica con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, sigue con atención la situación de Cuba, un país que la administración de Donald Trump tiene en la mira.

Dicen que también se queja de que sus funciones le dejan poco tiempo para dedicarse a la cuestión académica. Así, tiene demorada la culminación de su próximo libro titulado “La moral como política de Estado”.

El tiempo que dedica a los medios amigos o las largas horas que cotidianamente pasa con su teléfono interviniendo en redes sociales son parte de la pasión que Milei pone en su “batalla cultural para derrotar al comunismo”.

En particular, siente desprecio por el “95%” del periodismo, una animadversión que más de una vez fue alimentada por información contradictoria de sus colaboradores.

Es habitual, comentan en su entorno, que el Presidente se entere de actos de su gobierno o comportamientos de sus ministros por las redes y que levante el teléfono para consultar a sus funcionarios sobre la veracidad de los hechos. Y se dice que no faltan los que, para no discutir con Milei, prefieren culpar al periodismo de mentiroso, “total qué le hace una mancha más al tigre”, se excusan.

El jefe de Estado también vio cómo este sábado se enfrentaron en redes sociales el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados y aliado de Karina Milei, Martín Menem. El presidente en más de una ocasión culpó a la prensa de inventar internas en el Gobierno, sin embargo, esta pelea no se le puede adjudicar a los periodistas.

Quienes conocen al jefe de Estado, no dudan en afirmar que esta disputa pública lo debe haber molestado y mucho. Seguramente hubo algún llamado ya que, después de unas horas, los protagonistas guardaron silencio.

Fuego amigo

En la Casa Rosada se comenta que, en estas condiciones, la acción del gobierno se dificulta y mucho. “Con el presidente muy enojado, (Manuel) Adorni abstraído por sus problemas judiciales y las internas al rojo vivo la tarea cotidiana se ha hecho muy difícil”, argumenta un funcionario de carrera.

En lo inmediato, los libertarios no han logrado mayores avances en las numerosas propuestas que pensaban enviar al Congreso. Y la cuestión de los tiempos no es menor ya que las reformas tendrán menos posibilidades de prosperar el año que viene que es electoral.

La madre de las batallas, argumentan quienes tienen acceso al núcleo del Poder Ejecutivo, es el enfrentamiento entre Karina Milei y Santiago Caputo, “un conflicto que el presidente no puede resolver”.

Al respecto explican que el primer mandatario considera que su asesor estrella “es imprescindible” para el éxito de su gobierno. Le atribuye, entre otros logros, ser artífice de su llegada a la presidencia en 2023 y de haber posibilitado el extraordinario apoyo financiero que su administración logró el año pasado por parte del Tesoro de los Estados Unidos, en medio de la crisis cambiaria y en la antesala de las elecciones de medio término.

Por otro lado, su hermana es una pieza clave toda vez que Milei delegó en ella el armado político y buena parte de la gestión del Gobierno. Y, tal vez más importante, dicen, porque “es su soporte anímico”.

En el entorno presidencial hay quienes creen que el vínculo entre Karina y Santiago se quebró definitivamente tras la difusión en redes sociales de videos en los que se acusó a la hermanísima de “alta coimera”. Allegados a la secretaria de la Presidencia dicen que el asesor tuvo responsabilidad en esta campaña de difamación, algo que “Karina no perdona”.

Temas sensibles

En los pasillos de la Casa Rosada señalan que cada vez que Caputo se siente debilitado suele viajar a los Estados Unidos para reforzar su importancia como interlocutor con la administración de Donald Trump.

En este sentido, se interpreta la designación de Sebastián Pareja -un alfil de Karina – en la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, un organismo encargado de supervisar las actividades de inteligencia del Estado, área que se encuentra bajo el control de Caputo. Por esta razón quienes no simpatizan con el asesor le restan importancia a su último viaje a Washington, aunque otros, le asignan trascendencia.

Realizó “reuniones de trabajo”, según trascendió en fuentes cercanas a Caputo, sobre cuestiones clave que interesan a los republicanos. Entre ellas la energía, la inteligencia artificial y -el tema que más obsesiona a la diplomacia norteamericana – el freno al avance de las empresas de China en Latinoamérica (y su reemplazo por compañías de los EE.UU.).

Asistido por el lobista Barry Bennett, abordó también otro de los temas que preocupan a los estadounidenses, la demora por parte del gobierno argentino en la aprobación del acuerdo de patentes.

La cuestión política, obviamente, está presente. Dicen que no pasó desapercibida en los Estados Unidos la baja de popularidad del gobierno de Javier Milei, entre otras cuestiones por el escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

Justamente, hablando de Adorni, tanto Caputo como Karina Milei coinciden en sostener al jefe de gabinete, aunque por diferentes razones. En el caso del asesor porque, comentan, quiere evitar que sea reemplazado por Martín Menem (como querría eventualmente la hermana del presidente) forzando su salida del gobierno.

Alternativas

“En enero más de un funcionario no dudaba que la LLA continuaría su mandato a partir del 2027”, comentó un veterano político de la oposición y agregó: “Pero por las internas, la economía y el caso Adorni lograron que la oposición se despierte y comience a buscar candidatos presidenciales”.

En el marco del deterioro político del Gobierno libertario, se barajan alternativas para reemplazar a Javier Milei en la presidencia en 2027.

Informes que circulan en Washington ya hablan de Patricia Bullrich como una posible candidata natural a ocupar el sillón de Rivadavia.

Pero también aparecen nuevas figuras. Dicen que hay gente cercana a un empresario de medios que lo está tentando. Por lo pronto, ya se hicieron encuestas y, para agrado de quienes lo impulsan, se trata de una figura con alto reconocimiento.

También el expresidente Mauricio Macri coquetea con la posibilidad de su candidatura. Hay un consenso en la política que el grueso de la sociedad ya compró “el cuidado de las cuentas públicas (equilibrio fiscal); la lucha contra la inflación y control del gasto asistencial”. Son los que piensan que “el pasado ya no vuelve” en referencia a políticas populistas.

En tanto, hay cuestionamientos al presidente por sus críticas y descalificaciones permanentes a todo aquel que piense distinto. “Cuando llamó a Paolo Rocca ‘Don Chatarrín’ hizo a más de uno recordar los discursos de Cristina Kirchner”, se comenta.

Los analistas sostienen que esta asociación no es para nada buena ya que recuerdan que Cristina fue reemplazada por Mauricio Macri, entre otras cosas, por el hartazgo a un discurso excluyente.

Más allá de cuestiones republicanas que puedan condicionar el voto, la economía explica en gran parte la caída de imagen del gobierno.

Sigue cayendo el salario

A pesar de la desaceleración del índice de precios el mes pasado, los salarios siguieron perdiendo poder adquisitivo. Los aumentos obtenidos por los grandes gremios en las negociaciones paritarias promediaron 2,5% en abril, contra un aumento de 2,6% de la inflación, según una medición de Synopsis.

De esta forma, por décimo mes consecutivo los incrementos en los sueldos se ubican por debajo de la variación de los precios al consumidor. Desde julio pasado los ajustes en los convenios suman 22% (en promedio) contra un avance de 28% de la inflación.

Se trata de una pérdida de 5% en menos de un año. Pero la situación se agrava por el recorte del ingreso disponible que deriva del aumento – en valores reales - de las tarifas públicas.

Entre diciembre de 2023 y la actualidad, la inflación acumulada en Gran Buenos Aires ronda el 220%, mientras que el incremento del transporte público superó el 500%. Las cifras son similares en el resto del país.

La proporción del gasto de los hogares destinada al transporte público creció casi un 46% entre finales de 2023 y la actualidad, según Ecolatina.

Aun así, los boletos sólo representan el 35% del costo del servicio, la menor tasa de cobertura de las principales capitales de Latinoamérica, de acuerdo con datos de la Universidad de Buenos Aires.

Recuperación lenta

Las últimas cifras sobre actividad económica no vienen siendo del agrado del Palacio de Hacienda ya que esperaba un avance más firme.

Tras la recuperación tanto de la producción industrial como en el ritmo de la construcción registrada en marzo, algunos datos de abril muestran una nueva recaída.

Así resulta de la disminución (en términos reales) de 4% en la recaudación impositiva, en la comparación interanual, como así también en el retroceso de 14% registrado en los despachos de cemento y en el patentamiento de autos.

Los últimos aumentos en el precio del transporte condicionan las posibilidades del consumo ya que disminuye el ingreso disponible. Para preservar el equilibrio fiscal, el Gobierno ha decidido un fuerte incremento en estos precios y es de suponer que continuará realizando el mayor ajuste tarifario posible en lo que resta del año, para no tener que hacerlo el próximo en medio del proceso electoral.

A fin de reanimar la demanda, las autoridades impulsan una baja de la tasa de interés. Sin embargo, los bancos manifiestan tener dificultades para bajar los costos de los créditos para el consumo – que se mantienen en niveles tan altos como el 70% anual – dada la alta morosidad en los créditos a las familias -11,5% de la cartera -.

Si bien las proyecciones tanto oficiales como privadas anticipan una recuperación de la economía en su conjunto, es probable que desde el punto de vista sectorial sigan dándose dos velocidades.

La agricultura creció 24% entre marzo de 2026 y 2023 (promedio enero-septiembre), la energía y la minería 23% y los servicios financieros 20%. En cambio, tomando los mismos momentos, el comercio cayó 7%, la industria 12% y la construcción 15%, de acuerdo con los cálculos de Equilibra.

Mejora del frente externo

El frente externo trae buenas noticias para el Ministerio de Economía ya que se observa en los mercados financieros internacionales un mayor apetito por los activos de los mercados emergentes, incluyendo a la Argentina.

Ecuador recientemente colocó 1.000 millones de dólares a una tasa de 8,5% pero con un notable interés ya que se presentaron ofertas que multiplicaron esta cifra por siete. Algo semejante sucedió con Bolivia, que también tomó 1.000 millones de dólares, en este caso al 9,75%, con propuestas que excedieron en cinco veces el monto licitado.

En el caso argentino, la Ciudad de Buenos Aires viene de captar 500 millones de dólares al 7,38% con montos que sextuplicaron la oferta.

Tras el reciente upgrade de Fitch, que subió la calificación de la deuda argentina a B-, se espera que otras agencias también mejoren la nota del país.

Fuente: Ámbito