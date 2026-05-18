“Se viene una linda final y tiene un morbo especial”, afirmó Flotta

River fue superior a Rosario Central y enfrentará a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el comienzo el segundo partido de semifinales de la Liga Profesional de Fútbol. “

Argentinos Juniors jugó un gran primer tiempo y el 1 a 0 terminó siendo corto. Es un equipo que llena la cancha con volantes que juegan bien, pero no definen las jugadas que genera en el medio. Además, tiene a Fattori que le da equilibrio, defiende, es el auxilio de todos los compañeros”.

Y siguió: “En el segundo tiempo Belgrano reaccionó, porque entró el Mudo Vázquez y le dio más fútbol. Creo que reaccionó bien y después, en líneas generales, el resultado fue injusto porque Argentinos fue más y lo empató en el final”.

Y resaltó: “El empate sobre el cierre Argentinos quedó con un duro golpe con vistas al tiempo suplementario, un empate inesperado, y es se notó. No es justo, pero es así y también forma parte de su atractivo este tipo de competiciones”.

En relación a la final del Torneo Apertura, frente a River, Flotta destacó que “se viene un lindo partido, Belgrano puede ser la primera vez que salga campeón en su historia. Y el partido tiene un morbo por el antecedente de 2011 cuando mandamos a River a B (formaba parte del cuerpo técnico del Pirata cordobés)”.

A lo que anexó: “River ve al Ruso (Zielinski, actual DT de Belgrano y también en la Promoción de 2011) y tiembla. Después de varios años se repite la serie, River juega una final ante Belgrano, pero ahora es por el campeonato”.

Enseguida se refirió a la victoria de River ante Rosario Central, el sábado. “River jugó un buen partido, el mejor que jugó creo en la era de Coudet. También tuvo algo de morbo por lo que se habló de los arbitrajes en la previa al juego”.

Y sentenció: “River fue superior a un Central, que no colmó las expectativas de este tipo de partidos”.

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