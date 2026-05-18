Aranda impulsa una reforma clave para fortalecer el control y la autonomía de municipios y comunas

El diputado provincial Lenico Aranda (JxER-Diamante), presentó una iniciativa que busca actualizar el funcionamiento de la Justicia de Faltas en toda la provincia, incorporando de manera expresa a las comunas en los acuerdos interjurisdiccionales para la creación y funcionamiento de juzgados compartidos.

La propuesta plantea modificaciones al artículo 131 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 10.027, con el objetivo de brindar mayores herramientas institucionales a los gobiernos locales, especialmente a aquellas jurisdicciones que, por cuestiones económicas o estructurales, no cuentan con un juzgado propio.

Según explicó Aranda, el proyecto apunta a construir un sistema más eficiente, flexible y cooperativo entre municipios y comunas, permitiendo que trabajen de manera conjunta para ejercer el control y juzgamiento de infracciones dentro de sus territorios.

En ese marco, la iniciativa contempla que ambas jurisdicciones puedan asociarse para conformar Juzgados Interjurisdiccionales de Faltas o, incluso, delegar competencias en juzgados municipales ya existentes, siempre a través de convenios previamente acordados y aprobados por los órganos deliberativos correspondientes.

El legislador entrerriano remarcó que la legislación vigente habilita únicamente la asociación entre municipios, dejando afuera a las comunas pese a que estas poseen autonomía institucional, competencias propias y facultades normativas reconocidas por la Ley Provincial Nº 10.644.

Para el autor del proyecto, esta actualización normativa representa un paso importante hacia una administración más moderna y coordinada, garantizando que las comunas también puedan contar con mecanismos efectivos para ejercer el poder de policía y asegurar el cumplimiento de las normas locales.

Asimismo, la propuesta establece que cada convenio deberá definir el funcionamiento de los órganos interjurisdiccionales, el alcance de sus competencias y los mecanismos de revisión de las resoluciones, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso conforme a la Constitución Provincial y los tratados internacionales de derechos humanos.

Desde una mirada institucional, Aranda sostuvo que la iniciativa respeta plenamente la autonomía de municipios y comunas, ya que no impone asociaciones obligatorias sino que habilita herramientas de cooperación voluntaria adaptadas a la realidad de cada localidad.

Con este proyecto, el diputado de Juntos por Entre Ríos busca fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y avanzar hacia un esquema más integrado, eficiente y accesible para la administración de justicia de faltas en la provincia.