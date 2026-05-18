Milei dio una clase de macroeconomía en una universidad privada y mañana encabeza una conferencia en el MALBA

El Presidente Javier Milei dio una “clase magistral” este lunes por la mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés. Lo acompañaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a cargo de dicha cátedra, y el rector de la Universidad, Lucas Grosman.

La aparición del Presidente en un ámbito académico había trascendido en las primeras horas de este lunes y luego se supo que sería en la Universidad de San Andrés, en la cátedra que dirige el propio Sturzenegger.

La actividad del Presidente fue difundida oficialmente junto con imágenes del dictado de la clase en el aula de la Universidad.

El Presidente Javier Milei dio una clase magistral esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés.



Lo acompañaron el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Rector de la Universidad, Lucas Grosman. pic.twitter.com/zWZnzYr2xW — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 18, 2026

Se trató de la primera actividad semanal del libertario, que tiene prevista otra conferencia este martes. En este caso está agendada a las 11.30 en un evento convocado por la Bolsa de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Disertará sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país.

Estas actividades se realizarán una semana antes del “Cabildo Abierto de la Libertad” convocado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien pretende llevar esta movilización política oficialista a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el próximo lunes 25 de mayo, a las 11, cuando se conmemore el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.