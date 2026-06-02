Aumenta la circulación de virus respiratorios en el país y predomina la “supergripe” H3N2

El aumento de los virus respiratorios en Argentina se aceleró en las últimas semanas y la “supergripe” o influenza A (H3N2) concentró la mayor parte de los casos, de acuerdo con información del Ministerio de Salud de la Nación.

En el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana 20 de 2026, la cartera sanitaria indicó que se registró una suba sostenida de enfermedad tipo influenza (ETI) y neumonía, con niveles que superaron el umbral de brote desde la semana 11.

El escenario coincide con la transición estacional en el Cono Sur, etapa en la que comienza el período de mayor circulación viral; en ese marco, Argentina mostró el repunte más pronunciado de la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la influenza A —y dentro de ella, el subtipo H3N2— predomina entre los virus detectados, tanto en pacientes ambulatorios como en los internados por infección respiratoria aguda grave (IRAG).

“En las últimas cuatro semanas analizadas, se observó un predominio de detecciones de influenza, con 185 casos positivos entre los 870 casos de IRAG estudiados, seguida por VSR (virus sincicial respiratorio) y SARS-CoV-2 (covid)”, indicó el Ministerio de Salud.

El boletín también detalla que, a nivel nacional, las detecciones de influenza mantuvieron valores estables hasta la semana 9, pero desde la semana 10 se reporta un crecimiento sostenido en número de casos y porcentaje de positividad.

El informe atribuye esta dinámica a la circulación persistente de influenza A(H3N2), cuyo inicio de actividad se remonta a las últimas semanas del año anterior, y que concentra el 98% de los casos de influenza A identificados por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS/Malbrán.

“Entre la semana 1 de 2025 y la 18 de 2026, el subclado J.2.4.1/(K) de H3N2 fue el más frecuente, con presencia en todas las regiones del país y mayor concentración de casos en el Noroeste y Centro durante lo que va de 2026”, precisa el documento.

El Ministerio de Salud de Argentina informa un aumento significativo de casos e internaciones por Influenza A (H3N2), predominante en la temporada 2026, con énfasis en la vacunación y prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información oficial, en las primeras 18 semanas del año, se registraron 2.243 internaciones por IRAG y 834 internaciones por IRAG extendida, cifras que reflejan una tendencia ascendente desde la semana 11.

El incremento coincide temporalmente con el aumento de casos positivos de influenza. Este patrón también se observa en la vigilancia ambulatoria: las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA) reportaron un incremento de casos y positividad a partir de la semana 12, alcanzando un 31,5% de muestras positivas para influenza en la semana 19.

El documento subraya que la circulación de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2, continúa en niveles bajos, aunque el VSR muestra un leve aumento en las últimas semanas. De los 1.518 testeos realizados en UMA para VSR en 2026, solo tres resultaron positivos. En cuanto a SARS-CoV-2, el año abrió con registros bajos tras el repunte observado entre las semanas 34 y 46 de 2025.

El BEN también analizó la distribución etaria de los casos. El grupo de menores de 10 años concentra el 46% de los casos de influenza recibidos en el Laboratorio Nacional de Referencia, seguido por los adolescentes y adultos jóvenes.

En los cuadros graves, la mayor positividad para influenza corresponde a mayores de 60 años, mientras que VSR afecta con más frecuencia a menores de un año, especialmente entre seis y once meses.

La secuenciación genómica aportó información sobre la diversidad viral en circulación. El subclado J.2.4.1/(K) de H3N2 fue el dominante tanto en 2025 como en 2026, según los datos del Ministerio de Salud, cubriendo todas las regiones y con un perfil de transmisión que abarca tanto a pacientes ambulatorios como internados. En menor medida, se detectaron casos de influenza B, principalmente del linaje Victoria.

El análisis regional confirma que el ascenso de la influenza A (H3N2) fue simultáneo en todas las jurisdicciones, con mayor incidencia en el Noroeste (NOA) y la región Centro. La positividad de las muestras varió entre 86% y 96% según la región, y el subtipo H3N2 representó entre el 83% y el 100% de todos los casos de influenza A detectados. El informe oficial detalla que “en las primeras 20 semanas de 2026, se detectaron 453 casos de influenza A en los registros de UMA, de los cuales 185 correspondieron a H3N2 y uno a H1N1”.

La vigilancia epidemiológica también puso el foco en la notificación de eventos respiratorios inusuales. El Ministerio de Salud recomendó a los equipos sanitarios fortalecer la vigilancia de ETI, IRAG y el envío de muestras positivas de influenza al Laboratorio Nacional de Referencia para su tipificación y caracterización genética, con el fin de identificar cambios en los patrones de circulación viral y detectar precozmente la eventual introducción de variantes.

Los expertos remarcan la importancia de la notificación oportuna y la integración de la red nacional de laboratorios para la detección de los virus prioritarios. El área de vigilancia de la salud subrayó que la vigilancia virológica, la notificación nominal y la caracterización genómica son herramientas centrales para guiar la respuesta sanitaria ante el repunte de la influenza A y otros virus respiratorios.

Recomendaciones del Ministerio de Salud ante el ascenso de infecciones respiratorias

La circulación creciente de virus respiratorios en Argentina impulsó al Ministerio de Salud de la Nación a reiterar y actualizar sus recomendaciones para la población y los equipos de salud. El Boletín Epidemiológico Nacional difunde una serie de medidas preventivas y estrategias de vigilancia, con énfasis en la vacunación, la higiene y la detección temprana de casos.

Entre las principales recomendaciones dirigidas a la población, el Ministerio subraya la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las indicaciones oficiales. La vacunación antigripal anual figura como estrategia central para reducir las complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores, personas embarazadas, personal de salud y quienes presentan enfermedades preexistentes.

El documento también resalta una serie de medidas de autocuidado que incluyen el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales, limpiar y desinfectar superficies de contacto y ventilar adecuadamente los ambientes cerrados. Ante la presencia de síntomas respiratorios, se aconseja restringir el contacto con otras personas hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre, sin uso de antitérmicos.

Para quienes viajen o regresen de países con circulación de influenza, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las medidas generales de prevención durante el viaje y después del regreso, además de consultar al sistema de salud en caso de síntomas o pertenecer a grupos con mayor riesgo de complicaciones.

El Ministerio de Salud reitera a los equipos sanitarios la necesidad de fortalecer la vigilancia virológica y epidemiológica, asegurar la notificación oportuna de los casos y garantizar el adecuado muestreo y derivación de muestras para estudios genéticos. La estrategia nacional integra la vigilancia de ETI en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio, la vigilancia de IRAG en las Unidades Centinela y la detección de eventos respiratorios inusuales.

En cuanto al tratamiento, el BEN recuerda que el uso de antivirales como oseltamivir resulta efectivo cuando se administra en las primeras 48 horas del inicio de síntomas, aunque puede aportar beneficios en cuadros graves o progresivos incluso si se inicia más tarde. El Ministerio de Salud no reportó un aumento en la resistencia viral a estos medicamentos durante el año 2024, según detalló en el boletín técnico.

El informe destaca que el seguimiento clínico de los pacientes con infecciones respiratorias agudas permite detectar condiciones de agravamiento de manera oportuna y contribuye a la respuesta sanitaria.

Por su parte, la vigilancia genómica y la tipificación viral se consolidan como instrumentos clave para anticipar cambios en los patrones de circulación y orientar las políticas públicas en materia de prevención y control.

La publicación oficial del Ministerio de Salud sostiene que la vigilancia epidemiológica y la colaboración interinstitucional resultan decisivas para contener el avance de los virus respiratorios en la temporada otoño-invierno 2026. El escenario actual exige mantener la alerta y reforzar tanto las acciones preventivas como la coordinación entre los distintos niveles del sistema sanitario.