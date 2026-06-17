El intendente de Pueblo Brugo fue agredido por un concejal en una acalorada discusión

En una tensa discusión en el Concejo Deliberante de Pueblo Brugo, el intendente Martín Ruíz resultó con serias lesiones en su cabeza al ser agredido por un concejal. El origen de la pelea habría sido el cobro del canon por la instalación de puestos en el festival de jineteada que se desarrollará este fin de semana.

El hecho se produjo en la tarde de este martes y según relató el propio Ruiz al portal Debate Abierto, se había dirigido al Concejo Deliberante para que le explicaran cómo se cobraría el canon por el derecho de instalación de los puestos de venta durante el evento que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de Pueblo Brugo.

Según lo aprobado por ordenanza, el Concejo Deliberante pretende que los puesteros abonen ese canon hasta este viernes a las 13, horario de atención del municipio. No obstante, el intendente afirmó que “nadie viene al municipio exclusivamente a eso, sino que lo hacen el mismo día en que se instalan en el predio”.

Esto generó un acalorado cruce de palabras y por diferencias ante lo planteado en el seno del cuerpo deliberativo, el concejal Ariel Lemos agredió con golpes de puños en la oreja y cráneo al intendente Ruiz, quien radicó la denuncia por lesiones en sede policial de Pueblo Brugo y constatación médico policial en Comisaría Cerrito.

“Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar, y hacen esto”, afirmó Ruiz.

Fuente: Debate Abierto