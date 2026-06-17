Fijan fecha para juzgar a César Cepeda por el presunto abuso sexual de dos niñas en Lucas González

César Roberto Cepeda es de Lucas González. Se desempeñó como empleado de la Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa). Actualmente llega a juicio con medidas de restricción de acercamiento a sus sobrinas y los padres de las niñas.

Desde el martes de la semana que viene hasta el 1 de julio (según lo que está previsto), Cepeda deberá sentarse en el banquillo de los acusados. En Nogoyá, un jurado popular evaluará las hipótesis de las partes, la acusación pública y la defensa del imputado, quienes aportarán evidencia y construirán, con el correr de los días, una tesis del caso. La denuncia que pesa sobre Cepeda es gravísima: está acusado de abusar sexualmente de sus dos pequeñas sobrinas, cuando tenían 3 y 6 años, y ambas se quedaban al cuidado de sus tíos.

ANÁLISIS viene publicando noticias al respecto desde 2023, cuando el padre de las menores decidió exponer todo, debido a las dilaciones judiciales en la causa. En aquel momento, A.N., el papá de las niñas recordó que los abusos ocurrieron en la casa del acusado y su esposa, la hermana de la mamá de las niñas. En plena cuarentena por la pandemia, las menores quedaban al cuidado de sus tíos maternos, mientras los padres cumplían con su horario laboral.

En 2022, el ex juez de Garantías de Nogoyá Gustavo Acosta, decidió elevar a juicio la investigación penal preparatoria. Pero no previó un juicio por jurados, sino que la elevación fue a un juicio oral común. Esa decisión fue confirmada en instancias superiores. Sin embargo, el órgano penal más alto del Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), revirtió la elevación del ex juez Acosta. Fue por un pedido del defensor de Cepeda, el abogado Walter Martínez, para retrotraer las actuaciones y volver a remitir la investigación, pero esta vez a juicio por jurados.

Ese acto defensivo que convalidó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), costó cuatro años más a la causa, hasta el esperado el juicio oral. El año pasado, la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, volvió a remitir la causa a juicio, esta vez bajo la lógica del juicio por jurados, tal como había reclamado la defensa de Cepeda.

Desde la semana que viene, el debate quedará bajo la coordinación del juez Técnico, Dardo Tórtul. “Estamos tranquilos, con todas las pruebas. Es lo que esperamos hace seis años. El 1 de julio se cumplirán seis años desde la primera denuncia. Todo se demoró mucho por todas las apelaciones de la defensa”, contó a este medio A.N.

El padre de las niñas agregó que, actualmente, Cepeda está con medidas de restricción de acercamiento. “En su momento estuvo con una prisión domiciliaria que no cumplía. Después se pidió que se impongan restricciones de acercamiento. Ahora sólo queremos llegar al juicio, que lo condenen, que vaya preso y se cumpla, para terminar con todo esto”, cerró.