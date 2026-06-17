Desde Yeso Oeste piden la intervención de Vialidad en una ruta del Norte entrerriano

​A través de una nota enviada al titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, el presidente comunal de Yeso Oeste, Javier Vera, ​solicitó la atención de la Ruta Provincial 50 en el Norte entrerriano.

Vera pidió que se tenga en cuenta “lo antes posible, la reposición en su totalidad del ripio de la ruta 50, camino de suma importancia para el Norte entrerriano y sobre todo para los departamentos La Paz y Federal, ya que une a ambos”.

“Tener una trazabilidad vial en condiciones facilita y mejora la logística para poder sacar la producción de los campos, el acceso a la comunidad de Picada Berón, acceso a la salud y educación”, remarcó.

La ruta 50 comunica con la Ruta Provincial Nº 1 (La Paz) y llega hasta (Conscripto Bernardi- Federal) desembocando en la Ruta Nacional Nº 127, en un total de 65 kilómetros.

Se encuentra paralela a la Ruta Provincial Nº 6 y es muy transitada, ya que es una vía de comunicación alternativa que corta distancia y tiempo. A la vera de la misma se encuentran establecimientos productivos, escuelas rurales, centros de salud y pueblos. La producción característica de la zona es la agrícola-ganadera. Por eso la obra de enripiado asegura el traslado de la producción en días de lluvia y mejora la calidad de vida de los vecinos.