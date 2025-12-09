El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en el salón de conferencias de Casa Rosada las conclusiones a las que arribó el Consejo de Mayo, órgano de consulta convocado por Milei que estableció 10 lineamientos básicos para reimpulsar el funcionamiento del país y trabajó sobre 8 de ellos materializándolos en proyectos de ley que serán enviados al Congreso, entre ellos la modernización laboral y la reforma impositiva.

Desde la sala de conferencias de Casa Rosada, el ministro coordinador explicó que los debates plasmados en el informe del Consejo se traducirán en iniciativas que el Poder Ejecutivo someterá a discusión en parte durante el periodo de sesiones extraordinarias y en el período legislativo de 2026. El extenso documento incluye el proyecto de reforma laboral y contempla las sugerencias planteadas por los integrantes del Consejo que no fueron tomadas, pero que estarán publicados en el sitio oficial Argentina.gov.ar.

El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 antes de la formalización del informe final, sin la presencia del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Entre los compromisos asumidos se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.

Luego, el funcionario describió las principales ideas de los puntos trabajados por el Consejo. En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada, el informe propone que la Ley de Expropiaciones contemple una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinada por tasadores independientes.

Respecto al equilibrio fiscal, se presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria.

En el ámbito de la reducción del gasto público, el informe señala que en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios descendió del 42% al 31% del Producto Bruto Interno (PBI).

La reforma tributaria incluye proyectos elaborados por el Ministerio de Economía. Entre ellos, la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal, y la implementación de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, en el que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizará la declaración por el contribuyente.

En el capítulo de recursos naturales, el Consejo abordó la modificación de la Ley de Glaciares, que el Presidente ya anunció que enviará a sesiones extraordinarias.

La modernización laboral contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según Adorni “no obtuvo el efecto deseado”. Sin embargo, el proyecto final aún no fue publicado debido a que se encuentra en plena redacción.

En cuanto a la apertura al comercio internacional, el informe sostiene que Argentina es el país más cerrado del mundo en términos relativos, debido a barreras arancelarias, paraarancelarias y a una disociación en el marco jurídico de integración global.

Este mediodía, el exvocero recibió a cinco de seis consejeros para discutir los últimos detalles del documento conjunto. Lo rodearon en la mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Tras ello, Adorni comentó algunas de las conclusiones del órgano consultivo en conferencia de prensa y aclaró que los proyectos que no incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias quedarán para el 2026. “De los 10 puntos propuestos en el Consejo de Mayo, se trataron 8 ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”, explicó el funcionario.

En el último encuentro estuvo ausente el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. El dirigente faltó en un contexto de malestar se generado a raíz de la posibilidad de incluir la limitación de las cuotas solidarias de los sindicatos en el proyecto de reforma laboral, lo que afecta directamente el financiamiento de los gremios. Por ello, la Confederación General del Trabajo (CGT) tensó su postura.

El propio jefe de Gabinete hizo eco de la ausencia y atribuyó el accionar a un problema de tiempos que le impidió al titular de la UOCRA dar el presente dado que, según precisó, se encontraba en viaje de retorno al país desde Washington, Estados Unidos.

Al término, Federico Sturzenegger evitó dar precisiones respecto del detalle de la reforma laboral, la que calificó de “muy interesante” y “balanceada”. “Hoy a la noche van a estar todos los detalles. Hay un mensaje importante para dar que es que la Argentina tiene un problema en su mercado laboral y ese mercado hace 10 años que no crea empleo formal”, sostuvo desde la sala de conferencia.

A su turno, Alfredo Cornejo manifestó sus diferencias contempladas en el documento de la “modernización” laboral del Ejecutivo, el punto relativo a la educación y la necesidad de que las reformas fiscales e impositivas estén atadas a la coparticipación. “En el modernización laboral hemos hecho una propuesta para el primer empleo joven para que se reduzcan contribuciones patronales y que cargue con ese costo mitad el sindicato y mitad el fisco. Tiene un costo fiscal pero también sindical. Lo que se nos informa es que el proyecto final no está definido, pero no lo incorporan porque tiene costo fiscal”, cuestionó en declaraciones a la prensa acreditada.

Además, pidió establecer un piso seguro para el financiamiento educativo contemplado en el presupuesto anual y que se actualice, como mínimo, por la inflación o por la variación de la masa salarial docente.

Por último, Rappallini admitió que el proyecto de reforma laboral aún no está cerrado, aunque aseguró que la instancia “respetó” todos los puntos de vista. “Hemos participado activamente en todas las propuestas. Quizás hay algunas en las que no nos incluyeron, hemos estado trabajando desde el G6 en todas las iniciativas laborales. Son distintas miradas, este consejo ha respetado todos los puntos de vista, los disensos, pero la Argentina necesita esta”, afirmó en declaraciones a CNN Radio.