Uno por uno, los nuevos funcionarios que integrarán la mesa chica de Adorni en la Jefatura de Gabinete

Luego de semanas sin una estructura consolidada, este martes se confirmó –a través del Decreto 866/2025 publicado en el Boletín Oficial- el nuevo esquema que tendrá la Jefatura de Gabinete de Ministros que ahora preside Manuel Adorni, que en una reunión con la plana mayor del Gobierno presentó a una de sus últimas incorporaciones, al nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El funcionario fue presentado esta mañana en la reunión de mesa política de la Casa Rosada, en la cual estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, se les explicó que Devitt será un funcionario de vital importancia de aquí en adelante. Además de tener funciones como la coordinación entre las políticas de Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia; Adorni lo presentó como quien hará de enlace parlamentario entre la Casa Rosada y el Congreso.

Devitt tiene pasado reciente en puestos jerárquicos en Philip Morris y Genneia, aunque mantuvo diversos cargos en la función pública. Estuvo en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en un puesto de director nacional del Ministerio de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri y fue concejal por el PRO en el Concejo Deliberante de Vicente López.

El jefe de Gabinete desplazó una semana atrás al vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, un funcionario de perfil técnico que venía coordinando la política de la Casa Rosada con los alfiles legislativos de La Libertad Avanza. Se prevé que Devitt cumpla esa función de acá en adelante, aunque bajo el paraguas de su Secretaría. Es por eso que se le transfirió la ex Secretaría de Relaciones Parlamentarias que presidía el franquista, Oscar Moscariello, que, aunque todavía no fue desplazado formalmente, no seguirá siendo parte del Gobierno.

El empoderamiento de Adorni hacia Devitt se plasma en otra decisión clave que salió hoy en el Boletín Oficial: el jefe de Gabinete creó la subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno, un área que no existía antes. “Va a estar direccionada a auditar y coordinar más al interior del Gobierno”, explicó un funcionario libertario. En el Gobierno alegan que durante la gestión de Guillermo Francos hubo un déficit en ese aspecto y que quieren “volver a convertir a la Jefatura en una cartera de gestión y no en una política”.

Con el desplazamiento de Rolandi, Adorni eliminó la Vicejefatura de Gabinete Ejecutivo y desplazó a todos los secretarios que estaban debajo de esa estructura. Los cambios están definidos para todos los casos.

La secretaría de Coordinación Legal y Administrativa estará comandada por Federico Sicilia. Se trata de un funcionario de estrechísima confianza del vocero presidencial, ya que venía siendo su secretario administrativo en la Secretaría de Comunicación y Medios. En los cambios dispuestos por decretos se le transfirió el manejo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Otro funcionario proveniente de la Vocería Presidencial que fue ascendido por Adorni es Ian Vignale, que pasará a ser el titular de la Secretaría Ejecutiva, la cual tiene una ascendencia vital en lo que refiere a la coordinación al interior del Gobierno. También tiene la responsabilidad sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la compañía Corporación Puerto Madero.

ara culminar los cambios jerárquicos, el jefe de Gabinete determinó que la especialista en Comunicación Política, Aimé “Meme” Vázquez, sea la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores.

Con el decreto de este martes también se materializaron otros cambios clave que ya venían siendo públicos desde hace varias semanas.

Adorni se traspasó finalmente la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual tiene las tareas de vocería presidencial y el manejo de las empresas de medios públicos más relevantes: APE (la ex-Télam), Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Esta cartera quedará en manos del periodista Javier Lanari.

Por decisión del vocero, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli seguirá a cargo de la secretaría de Turismo y Ambiente, que ahora quedó bajo la órbita de Jefatura. Al motonauta solo se le quitó la responsabilidad sobre Deportes, que pasó a ser una subsecretaría que se quedó en el Ministerio del Interior que preside Diego Santilli.

Además de recuperar Deportes, al Ministerio santillista se le volvió a transferir el Renaper, un área que había sido delegada al Ministerio de Seguridad Nacional. Aquello había sido objeto de controversia y esa decisión se retrotrajo a pedido de Milei.

No se le pudo mantener la Dirección Nacional de Migraciones, que había sido un pedido explícito de la entonces ministra Patricia Bullrich. En el decreto de hoy se ve reflejado una nueva quita vinculada a esa decisión: que las políticas sobre los refugiados dejarán de depender de Interior.

Como una decisión novedosa, el Gobierno decidió que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pase a ser una Subsecretaría. Además, se creó una Subsecretaría de Asuntos Políticos y otra de Enlace Legislativo. No se explicó todavía si esta área va a tener algún tipo de tarea diferente a la que ya tiene Devitt en Jefatura. De cualquier manera, todo va a estar bajo la conducción del nuevo secretario de Interior, Gustavo Coria; un hombre de máxima confianza de Santilli.