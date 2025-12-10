El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con el foco en el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

El Congreso Nacional comenzará este miércoles las sesiones extraordinarias para debatir un paquete de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, a dos años del inicio de su gestión como Presidente, y la modernización laboral.

El inicio de las sesiones extraordinarias será en la misma jornada en la que comienzan sus tareas los legisladores electos el pasado 26 de octubre, en un parlamento donde el oficialismo tendrá un contexto mas favorable, con la primera minoría en Diputados y casi el triple de su representación en el Senado, en donde LLA pasa de tener 7 legisladores a sumar 20.

En la segunda etapa de la gestión de Javier Milei habrá un trabajo conjunto en el oficialismo del Congreso, ya que trabajarán como “un solo equipo” los principales referentes de la LLA, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich.

El Gobierno convocó para debatir en sesiones extraordinarias que se realizará desde este miércoles hasta el 30 de diciembre, los proyectos de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, y de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

De todos modos, el oficialismo decidió priorizar en los trece días hábiles que habrá de extraordinarias el tratamiento del Presupuesto 2026, que se busca aprobar el próximo miércoles 17 en la Cámara de Diputados y, antes del 30, en el Senado.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández, pero ahora, con una nueva composición del Congreso más favorable al oficialismo, buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El esquema diseñado por oficialismo es que este mismo miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, entre el lunes y martes de la próxima semana.

En ese contexto, serán claves las negociaciones que deberá encarar en Diputados La Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores más (tienen 95 diputados propios) para alcanzar los 129 necesarios.

Por ese motivo, las primeras conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR-PRO-MID-Por Santa Cruz, que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista en que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martìn Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura y los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.

El Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6% de las exportaciones y 11% de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

LLA confía en lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado

El Senado se prepara para abrir este jueves en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno enviará en las próximas horas a ese cuerpo legislativo.

El bloque de la Libertad Avanza estuvo ultimando en las últimas horas los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe armar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

La idea del oficialismo es que mientras avanzan con la negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en Diputados, el Senado comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, aunque para eso primero el Gobierno debe enviar el proyecto al Congreso.

La comisión de Trabajo y Previsión Social tendrá 17 miembros y se estima que el peronismo contaría con 6 miembros: La Libertad Avanza tendría entre 4 y 5; y el resto será distribuido entre la UCR, el PRO y los bloques provinciales.

De esta manera, el oficialismo necesitará cerrar acuerdos para tener el dictamen de mayoría y para lograr su aprobación en el recinto, ya que tiene una veintena de los 37 que necesita para obtener el quórum y sancionar esta iniciativa.

El oficialismo tiene 20 senadores -aunque por ahora tiene 19, ya que está pendiente la jura de Enzo Fullone, quien reemplazará a Lorena Villaverde- con lo cual necesita que apoyen el proyecto la decena de senadores de la UCR, los 5 del PRO y, al menos, dos provinciales (incluyen a Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores más), por lo cual será clave el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores.

(Fuente: elDiarioAr)