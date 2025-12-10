Segundo aniversario de gestión de Milei: cómo la motosierra desplomó la industria y “uberizó” el trabajo

El desplome de la industria y la “uberización” del trabajo son efectos palpables de dos años de política económica de Javier Milei. Un Gobierno que se vanagloria de haber bajado la inflación, pero que realizó drásticos recortes al gasto público en áreas clave como salud, jubilaciones y educación; y además, necesitó el rescate de Estados Unidos. Con una ampliada fuerza parlamentaria tras la victoria de octubre, Milei buscará aprobar ahora una reforma laboral que recorta derechos y una ley de presupuesto 2026.

Los principales perjudicados del modelo ultraliberal son la industria, la construcción y el comercio, tres sectores que se caracterizan por generar empleo. El balance es negativo, advierten voces expertas, tras dos años de Gobierno que se cumplen este 10 de diciembre. Desde 2023 cerraron 30 empresas por día en Argentina y se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En el primer año y medio de Milei cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron.

“Caída de la industria y del consumo”

Carlos Cleri, economista y miembro del Movimiento Productivo 25 de Mayo, organización que integra pequeñas y medias empresas y cooperativas, señala la gravedad de la situación: “Se da una caída generalizada de la industria en todos sus sectores: alimenticio, textil, energético; y se suma a la caída masiva del consumo porque el salario es cada vez más bajo. El problema es grave y se ve hacia adelante un panorama peor, ya que el Gobierno muestra desinterés por la actividad productiva. Lo único que se salva es el sistema financiero y especulativo, del que se beneficia un segmento muy pequeño de la población”.

El sector textil es uno de los más afectados por la caída de ventas y la apertura de importaciones decretada por el Gobierno ultraderechista. La apreciación del peso frente al dólar, sostenida por Milei, encareció la producción nacional y complicó la exportación de productos, publicó elDiarioAR.

“Perdimos 15.000 puestos de trabajo”

Luciano Galfione, presidente de fundación Pro Tejer, señala las claves de la actual coyuntura. “Hoy, en Argentina, el que produce algo le va mal o muy mal. Todos los índices de producción, salvo excepciones muy puntuales, dan a la baja. En el caso de del sector textil al que pertenezco yo, la caída es casi del 40%. Eso quiere decir que seis de cada 10 máquinas en nuestra fábrica las tenemos paradas. El balance es extremadamente malo, ya perdimos más de 15.000 puestos de trabajo y se cerraron más de 300 empresas”.

Preguntado sobre la competitividad argentina, responde: “Ahora que es todo importado, ¿los precios son más bajos? Y la respuesta es no, porque el problema de los precios en Argentina tiene que ver con la comercialización, y no se hizo nada para que lo que podemos producir en forma eficiente llegue al consumidor en forma competitiva. Hace poco el gran boom fue la instalación de Decathlon, una compañía francesa que no fabrica absolutamente nada en la Argentina. Vende en Argentina al doble de lo que vende en Chile, vende en nuestro país entre un 40% y un 60% más caro que en Brasil”.

La multinacional Whirlpool anunció hace unos días el cierre de su fábrica en Pilar, provincia de Buenos Aires, y el despido de 220 trabajadores. Desde la compañía estadounidense dijeron que los altos costos argentinos hicieron inviable exportar el 70% de su producción al exterior. Además, el margen por las ventas locales se redujo debido a la competencia con productos importados.

La compañía Georgalos, conocida por su clásico Mantecol en Navidad, anunció la suspensión de sus 600 operarios de la planta de Victoria, provincia de Buenos Aires. Son ejemplos de un contexto de dos años en que se experimentó una caída de 6,3 puntos porcentuales de la inversión empresarial y de 11 puntos porcentuales del consumo, según un informe de investigadores y economistas de la Universidad Nacional de Rosario.

Menos derechos laborales

A partir de este martes, el partido gobernante La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una bancada de 95 legisladores en la Cámara de Diputados, superando por dos al peronismo (93 bancas) sobre un total de 257. Así, LLA se erige como la primera fuerza en la cámara baja. En el Senado tiene 20 de las 72 bancas sin contar a sus aliados.

Con la nueva conformación parlamentaria Milei apuesta a poner en marcha una reforma laboral que buscará modificar el sistema de pago de indemnizaciones por despido, en la que excluye de la fórmula conceptos como el aguinaldo y las vacaciones, y lo que reduce el monto final a favor del empleador. Además, flexibiliza las vacaciones: abre la puerta a que dos de cada tres veranos el descanso quede corrido hacia octubre, marzo o incluso fragmentado en tramos mínimos de siete días.

Uno de los nombres que participó en el proyecto para cambiar la legislación laboral es el abogado Julián de Diego, quien se especializa en asesorar a empresas como Rappi, plataforma de reparto de comida. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que no existe conflicto de interés.

Para Cleri, la reforma laboral “servirá para hacer que los costos de despedir sean menores”. El experto se muestra pesimista. “El impacto sobre lo laboral ya es tremendo: el salario real se redujo. Existe una reducción del trabajo real y menor cantidad de personas con un puesto de trabajo formal. El sector que más trata de defenderse, como un empleado público al que le congelaron el salario, es el que se uberiza, es decir, se autoexplota porque hace el trabajo formal más horas extras con Uber o Rappi. Y un sector muy amplio terminó muy excluido”.

Trump: “Apoyé a Milei y ganó”

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei gobernó sin una ley de presupuesto, a base de decretos de necesidad y urgencia. El próximo año va a ser diferente a petición de Estados Unidos. Tanto el FMI como el Gobierno de Donald Trump le exigen acuerdos con gobernadores y otros partidos. Y es que el organismo crediticio internacional dio un préstamo en abril por 20.000 millones de dólares y la administración republicana prometió un monto similar a través de un intercambio de monedas, condicionando la ayuda a un triunfo del oficialismo el 26 de octubre. El propio Trump hizoreferencia a esta estrategia en una entrevista con Político: “Apoyé a Milei... Él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.

Con esa premisa, el Gobierno buscará que el Presupuesto 2026 y la reforma laboral se traten durante el periodo de sesiones extraordinarias del Parlamento que este miércoles, con la mira en que se sancionen antes de Nochebuena.