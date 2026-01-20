Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda

En más de una oportunidad, el presidente Javier Milei hizo pública su determinación de recorrer el interior del país en lo que va de la segunda parte del mandato. Para eso, adoptó la decisión de visitar al menos dos provincias por mes, y luego de iniciar el 2026 en Córdoba y Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) diseña un nuevo desembarco del “Tour de la Libertad” que podría tener su continuidad en Mendoza hacia mediados del mes de febrero, según confirmó a Infobae una fuente involucrada.

La elección territorial no es azarosa. Como contó este medio, el próximo domingo 22 de febrero, la provincia tendrá elecciones en seis departamentos que renuevan sus Concejos Deliberantes. Allí, el sello libertario cerró alianza con el gobernador local Alfredo Cornejo y el PRO para competir en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz de conjunto.

Ante ese panorama, desde las filas libertarias intentarán concretar la visita del mandatario entre el 17 y el 19 del mes, en la previa a los comicios que presentan una particularidad en San Rafael, donde está abierto el proceso para lograr la autonomía municipal. El radical mendocino fue de los gobernadores que más visitas registró a Casa Rosada acumuladas entre las reuniones del Consejo de Mayo y los intercambios por el diseño de las listas con Eduardo “Lule” Menem.

Desde el corazón del espacio, revelaron que la idea es concretar la visita, algo que se confirmará logran compatibilizar la actividad con la agenda del mandatario, y tendrá lugar tres meses después de haber recorrido la peatonal de la capital, días antes de las elecciones de medio término en las que finalmente La Libertad Avanza se impuso en 14 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, Mendoza, donde conquistó cuatro bancas en Diputados con el exministro Luis Petri a la cabeza. Para el mismo mes, en la mesa de coordinación del partido estudian la posibilidad de sumar nuevos viajes y hasta entonces las provincias con más chances de continuar con la gira son Entre Ríos y Jujuy.

En la primera, lidera Rogelio Frigerio, de buen vínculo con la Casa Rosada, otro de los locales que compitió en alianza con el oficialismo y que celebró la obtención de tres diputados y dos senadores en octubre. En el mapa que incipientemente diseñan en La Libertad Avanza rumbo a 2027, que contempla disputas provinciales, Frigerio y Cornejo figura entre los representantes provinciales que el Gobierno planea acompañar en caso de que oficialicen sus aspiraciones de reelección.

“La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que quieran ir por la reelección”, sintetizaron ante este medio. Como tercera opción figura Jujuy, una provincia que, en lo que va de la gestión, el libertario no ha visitado y que en el mapa de octubre también se tiñó de violeta detrás de la figura del desconocido Alfredo Gonzáles.

La situación con el mandatario local, Carlos Sadir, difiere del de los anteriormente mencionados. Es que el jujeño integra el bloque de Provincias Unidas, que aspira a presentar candidato presidencial, un espacio que se muestra crítico contra el Poder Ejecutivo por lo que los libertarios trabajan para presentar candidato propio para disputar la gobernación, algo que se repetirá en Córdoba, Santa Fe y Chubut.

“En 2027 ponemos un presidente federal para cambiar la Argentina”, supo anticipar el cordobés Martín Llaryora algunos meses atrás. Si bien el ya conocido “Tour de la Gratitud” nació con el objetivo de agradecer el respaldo de los argentinos en las urnas durante los comicios de octubre, también le permite a la estructura partidaria hacer pie en el interior del país para consolidar los armados y preparar el terreno rumbo a la reelección del mandatario en 2027.

En este 2026, las visitas alcanzaron eventos no partidarios como el Festival de Doma y Folklore en Jesús María, donde Javier Milei se animó a cantar en el escenario con el Chaqueño Palavecino, o su asistencia en la Derecha Fest que se celebrará el 27 de enero en Mar del Plata. Cuando la agenda de gestión o los compromisos internacionales impiden la asistencia del Presidente, Karina Milei y Martín Menen, en traje de autoridades partidarias, recorren las provincias en representación del espacio.

Lo cierto es que fue la menor de los Milei la que se comprometió a efetivizar el cronograma en noviembre, donde además lanzó la campaña camino al 2027. ”Iremos provincia por provincia para agradecer y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”, supo anticipar a principios de noviembre. Hasta entonces cumple con la promesa.

