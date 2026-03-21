Fritzler se quedó con la clasificación del TC Pick Up en La Plata

El tiempo de Otto Fritzler fue 14 milésimas más rápido que el de Hernán Palazzo.

Este sábado hubo actividad correspondiente a la segunda fecha del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí, los pilotos de la principal categoría de las camionetas salieron a medir sus rendimientos para definir las grillas de las series clasificatorias del domingo.

En ese marco, el paranaense Mariano Werner no la pasó bien en el primer corte clasificatorio por un problema mecánico. La camioneta Foton tuvo un inconveniente en la palanca que el paranaense pudo subsanar durante la clasificación, pero su vehículo ya no estaba en condiciones de competir. Es así que quedó 11°: tendrá que remontar en la serie.

Los cinco pilotos que llegaron al último corte clasificatorio salieron a pista poco después de las 16.30 para definir el primer lugar, que acabó en manos de Otto Fritzler. El piloto de Ford redondeó un tiempo de un minuto, 792 segundos y 722 milésimas que le bastó para ser el ganador.

Sobre el final, Hernán Palazzo atacó buscando el primer lugar, pero no tuvo suerte: quedó a 14 milésimas del mejor tiempo de la jornada. El tercer puesto fue para Juan Ebarlín a 455 milésimas. Cuarto y quinto fueron Marco Dianda y Diego Azar, respectivamente.

Con las posiciones definidas, este domingo se disputarán las series con Fritzler y Ebarlín delante en la batería que comenzará a las 11 y con Palazzo y Dianda como líderes en la batería que iniciará a las 11.25. La final, al mejor de 20 vueltas o 40 minutos, será a partir de las 13.10.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 2 (en La Plata)

1°) Otto Fritzler (Ford): 1’29”722/1000.

2°) Hernán Palazzo (Toyota): a 14/1000.

3°) Juan Ebarlín (Toyota): a 455/1000.

4°) Marco Dianda (Ford): a 625/1000.

5°) Diego Azar (Fiat): a 904/1000.

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11°) Mariano Werner (Foton).