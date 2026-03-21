Lanús cortó el invicto de Vélez en su visita al Amalfitani

Un cabezazo de Carlos Izquierdoz le dio el triunfo al "Granate" en Liniers.

En el estadio José Amalfitani, este sábado hubo actividad correspondiente a la 12ª fecha de la Zona A de la Liga Profesional. Vélez Sarsfield recibió a Lanús en un encuentro que contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Laura Fortunato.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, Lanús llegó a 18 puntos y está segundo del grupo con un partido menos; mientras que Vélez sigue arriba de todos con 22 unidades. En la próxima fecha, el Granate recibirá a Platense; mientras que el Fortín tendrá que visitar a Gimnasia de Mendoza.

-SÍNTESIS-

Vélez 0-1 Lanús.



Gol:

26’ST: Carlos Izquierdoz.



Formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dilan Godoy; Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Dylan Aquino; Eduardo Salvio y Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

30’PT: ingresó Bruno Cabrera por Dylan Aquino (LAN).

22’ST: ingresó Diego Valdes por Dilan Godoy (VEL).

22’ST: ingresó Lucas Besozzi por Walter Bou (LAN).

33’ST: ingresó Brian Romero por Florián Monzón (VEL).

33’ST: ingresó Matías Pellegrini por Lucas Robertone (VEL).

38’ST: ingresó Gonzalo Pérez por Agustín Medina (LAN).

38’ST: ingresó Franco Watson por Eduardo Salvio (LAN).

38’ST: ingresó Yoshan Valois por Ramiro Carrera (LAN).

41’ST: ingresó Thiago Silvero por Emanuel Mammana (VEL).

42’ST: ingresó Alex Verón por Joaquín García (VEL).



Amonestados:

35’PT: Lucas Robertone (VEL).

16’ST: Nahuel Losada (LAN).

45’ST: Franco Watson (LAN).

50’ST: Tomás Guidara (LAN).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Laura Fortunato.



Estadio: José Amalfitani.