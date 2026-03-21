Capibaras cayó en su visita a Selknam en Chile

En el predio perteneciente al Colegio Saint George de Santiago, Chile, Capibaras visitó a Selknam en el marco de su quinta presentación en el Súper Rugby Américas. El duelo contó con el arbitraje de Esteban Filipanics.

La franquicia litoraleña encontró ventaja de arranque con el try conseguido por Gino Dicapua, aunque no hubo conversión y el parcial quedó solo 5-0. En ese contexto, 20 minutos le bastaron al conjunto chileno para sacar una ventaja que sería lapidaria.

Primero dieron vuelta el juego a los nueve minutos con el try de Javier Carrasco convertido por Matías Garafulic. Luego llegaron los tries de Rodrigo Fernández y Nicolás Saab para el parcial de 17-5 que complicaba la historia para el equipo de Nicolás Galatro. Sobre el final, un penal de Dogliani decoró el resultado al entretiempo: Selknam ganaba 17-8.

En la segunda mitad, seis minutos le permitieron acercarse al visitante con dos penales de Dogliani que dejaron las cosas 17-14. Sin embargo, un nuevo try del local, esta vez de Álvaro Castro (convertido por Garafulic) dejó las cosas 24-14 y complicó el juego para el visitante.

Solo quedó tiempo para un penal por bando en los últimos diez minutos de juego, dejando la victoria confirmada para el lado chileno por 27-17.

Con el resultado final, Capibaras quedó con 15 puntos y se ubica en la cuarta posición del torneo, por detrás de Dogos, Tarucas y Pampas (este último con un partido menos). Lo próximo para el conjunto litoraleño será nuevamente como visitante: esta vez enfrentará al líder Dogos el lunes 30 de marzo, desde las 20.

-SÍNTESIS-

Selknam 27-17 Capibaras.



Punto a punto:

1’PT: try de Gino Dicapua (CAP).

9’PT: try de Javier Carrasco, convertido por Matías Garafulic (SEL).

27’PT: try de Rodrigo Fernández (SEL).

29’PT: try de Nicolás Saab (SEL).

39’PT: penal de Ignacio Dogliani (CAP).

Parcial del primer tiempo: Selknam 17-8 Capibaras.

3’PT: penal de Ignacio Dogliani (CAP).

6’PT: penal de Ignacio Dogliani (CAP).

8’PT: try de Álvaro Castro, convertido por Matías Garafulic (SEL).

33’PT: penal de Juan Baronio (CAP).

39’PT: penal de Matías Garafulic (SEL).

Resultado final: Selknam 27-17 Capibaras.



Formaciones:

Selknam: Javier Carrasco, Augusto Böhme, Iñaki Gurruchaga; Santiago Pedrero, Agustín Toth; Clemente Saavedra, Alfonso Escobar, Santiago Montagner; Marcelo Torrealba, Rodrigo Fernández; Álvaro Castro, Matías Garafulic, Domingo Saavedra, Nicolás Saab, Lucas Strabucchi.

DT: Jake Mangin.



Capibaras: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri; Franco Benítez, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Basilio Cañas; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bautista Estellés, Gino Dicapua y Francisco Lluch.

DT: Nicolás Galatro.



Amonestados:

33’PT: Lisandro Dipierri (CAP).

40’PT: Gino Dicapua (CAP).

29’ST: Santiago Montagner (SEL).



Árbitro: Esteban Filipanics.



Estadio: Colegio Saint George.