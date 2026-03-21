Furor por Tini en su primer show en el Kempes con alerta por tormenta como telón de fondo

La cantante arrancó la primera de sus dos fechas en el Kempes en el marco de su gira Futttura 2026. Este sábado celebrará su cumpleaños 29 con entradas agotadas.

Este viernes por la noche, Tini Stoessel inició la primera de sus dos noches colosales en Córdoba dentro de su gira Futttura, con un imponente escenario.

A raíz de la tormenta, el horario del show se adelantó una hora para evitar mayores contratiempos. Con todo lo que llovió después, se pudo constatar que la decisión fue acertada y tomada a tiempo.

El espectáculo fue magistral, casi sin interludios y de altísima calidad. La artista tuvo cuatro cambios de vestuario y no se inmutó por los baldes de agua que caían del cielo. Es más, lo hizo más épico.

Un gran grupo de fans se había hecho presente en el estadio desde muy temprano, mientras que otro permaneció algunas horas más en la explanada del hotel Quinto Centenario donde hicieron vigilia desde antenoche, saludaron al staff y al papá de la cantante, Alejandro Stoessel, quien luego se hizo presente en el estadio y cantó como uno más del público bajo la lluvia.

Q'Lokura de apertura

Q’Lokura fue la banda encargada de calentar motores en la previa. Nico Sattler y Chino Herrera empezaron puntual con la versión cuartetera de Tu misterioso alguien.

A estas alturas, el Kempes estaba a medio llenar y el cielo negro por la tormenta que se avecinaba.

Ambos cantantes interpretaron sus hits como Tu nombre, Qué hacer para verte y Yo era. También hicieron Carita triste, tema de Emilia Mernes, lo cual resultó gracioso a raíz de la reciente polémica entre ella y Tini desde que esta última dejó de seguir a su colega en Instagram evidenciando una interna que vendría gestándose hace tiempo.

Al margen, sus outfit brillosos estuvieron a tono con la temática “tinista”. Los cuarteteros se retiraron con Cuidado que te supero y, aunque todas pidieron otra, el tiempo fue tirano.

La tormenta y la salida de Tini

La locura por “la Triple T” venía en alza desde el año pasado, cuando la también actriz anunció la primera fecha (la del sábado) que coincidía con su cumpleaños número 29.

Si bien la noche del viernes fue la previa del festejo, los deseos por este nuevo año se hicieron llegar en carteles y mensajes en redes sociales. El público fue casi en su totalidad femenino y de diversas edades.

Luego de un video resumen de todas sus eras, Tini apareció en escena desde el aire, colgada de una cúpula brillante y acompañada de sus mas de 10 bailarinas perfectamente coordinadas.

Su salida fue unos 20 minutos mas tarde de lo previsto, con las primeras gotas de lluvia y el grito enardecido de las espectadoras.

Luciendo un look negro de cuero, la cantante arrancó con un enganchado entre El cielo, Fresa y La loto. Para ese entonces la tormenta ya era contundente.

“Buenas noches Córdoba. La lluvia no nos frena, seguiremos hasta donde se pueda. Estoy feliz de festejar mi cumpleaños acá”, expresó tras interpretar Muñecas.

Corazones violetas

Cuando llegó el momento Violetta, la nostalgia se apoderó del Kempes. La emoción se palpaba en el aire (los ojos brillosos de la cantante así lo evidenciaban) y las más grandes volvieron a ser niñas por un rato junto a su ídola que ya lucía su segundo cambio de vestuario.

A las 21 sonaban sus clásicos adolescentes con la promesa de una noche inolvidable de la mano de Te creo, Como quieres, Ser mejor, En mi mundo y Siempre brillarás.

Al terminar la era infantil, Tini tomó el micrófono y en un tono muy bajo un poco incomprensible dijo: "Nada es lo que parece. Gracias por acompañarme en momentos lindos y en otros no tanto".

Un mechón de pelo húmedo

Minutos después, llegó el momento de catarsis. Fue la parte del show más personal, y por ende, más fuerte y movilizante. Después de Pa, la canción que le escribió a Alejandro, siguieron Posta y Ni de ti, ambas del último disco, Un mechón de pelo.

En esta última, el audio de su abuela (que pega hasta en las entrañas) se sintió más potente cuando vino de la garganta desgarrada de las fans, desde siempre sus mayores defensoras. Ángel, Buenos Aires y Tinta 90 cerraron el segmento.

Allí mismo, la artista (que ya lucía su tercer cambio de vestuario total white) agradeció a todos los presentes por acompañarla en ese duro proceso previo al lanzamiento del álbum que, a diferencia de los anteriores, la planta con mucha madurez sobre el escenario. También dijo que, aunque es dificil hablar de lo que nos pasa, "siempre habrá alguien que nos escuche".

Si bien la tormenta parecía disiparse, aún faltaba mucho por recorrer y el agua no dio tregua. De igual manera, ella fue una reina intachable. No dejó nunca de cantar, modelar, bailar e incluso bajar del escenario para abrazar a la gente, sacarse fotos y firmar remeras.

Sin temas de Emilia Mernes

Así como las expectativas por el show eran altas, también lo eran las probabilidades de que la interna entre Tini y Emilia Mernes modificara la lista de temas de la gira. Este rumor empezó a calar hondo en X en las últimas horas.

A diferencia de los shows de la gira en Chile y Buenos Aires, la canción La Original, que une a ambas en colaboración fue eliminada del set list y en su lugar ingresó High rmx, el tema que tiene con María Becerra y Lola Índigo.

De esta manera, la polémica tomó mayor relevancia, asentuando las versiones de su enemistad. El show continuó con Una noche más, mucho pogo, fuegos artificiales, y por supuesto, bailarines talentosísimos y hegemónicos.

Invitados especiales

Tal y como se había señalado en los clubes de fans, los artistas invitados fueron Ángela Torres, Maxi Espíndola, Khea y Ulises Bueno.

Lo de Torres fue elevadísimo. Según contó Stoessel, ambas se conocen desde los 8 años, así que la nostalgia volvió a tomar partido en la noche cordobesa ante semejante encuentro. Primero ambas cantaron Favorita y luego Si tú te vas.

Más tarde, le tocó el turno al exintegrante de MyA y productor del último álbum de la cantante. Ambos entonaron las estrofas de Te pido y se llevaron todos los aplausos. ¡Hasta el cielo tronaba!

Por su parte, Khea repitió el esquema de Ángela, interpretando primero un tema de Tini (Ella dice) y luego uno de su autoría, en este caso, Ayer me llamó mi ex. El bonaerense se puso en papel de seductor y casi hasta pareció que le iba a robar un beso. De no ser tan amigos, uno dudaría porque la química fue brutal.

Por último, Ulises Bueno volvió a traer el cuarteto al Kempes y juntos cantaron Dos amantes e Intento. Este último fue un himno a mil voces (incluso a pesar de la lluvia torrencial) y uno de los temas más coreados por chicos y grandes. El cordobés se mostró sereno, óptimo y muy feliz por la oportunidad.

Para el cierre, Tini tiró toda la carne al asador. 36 vidas, La Triple T, Bar, Miénteme y Cupido coronaron una velada pasada por agua, pero al nivel de una propuesta pop internacional. Dejó a más de uno con la boca abierta.

Fuente: La Voz, Brenda Petrone Veliz.