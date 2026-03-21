Ignacio Quintana ganó la clasificación del TC Pista Mouras: Arrías, segundo

Este sábado, la acción correspondiente a la tercera fecha del TC Pista Mouras encontró movimiento en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí hubo representación entrerriana en una categoría que desarrolló entrenamientos y clasificación a lo largo de la jornada.

Llegado el momento de la verdad, fue el juninense Ignacio Quintana el que gritó victoria ya que fue el más rápido de todos. El piloto del Trotta Racing marcó un tiempo de un minuto, 35 segundos y 281 milésimas con la que sacó una ventaja de apenas 15 milésimas sobre el paranaense Iñaki Arrías.

Más atrás apareció Ignacio Vilas para quedarse con el tercer lugar, a 327 milésimas. El cuarto fue Damián Pérez (a 500 milésimas) y en el quinto lugar finalizó Bautista Roqueta (a 893 milésimas).

Con los resultados de la tanda, este domingo llegará el turno de la disputa de la serie clasificatoria única. La competencia iniciará a las 9.10 y determinará el ordenamiento de la grilla de partida para la final que comenzará a las 15.25. El ganador resultará de una carrera que se extenderá 12 vueltas o 20 minutos, lo que suceda primero.