Rocamora sufrió una aplastante derrota ante Ferro

Este sábado por la noche el Club Rocamora de Concepción del Uruguay jugó su último partido como local en el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino. El huésped en este encuentro fue Ferro Carril Oeste, uno de los animadores de la Conferencia Sur en el torneo que está en sus últimos capítulos. Los árbitros del encuentro fueron Morales Ibarra y Robles.

No hubo equivalencias en el encuentro. Ferro pasó por arriba desde el comienzo al Rojo, tomando una diferencia de 22 puntos nada más en el primer cuarto. Fue 32-10 la victoria del Verdolaga durante los primeros diez minutos, haciendo prever que al partido le sobraría mucho tiempo de juego.

En el segundo cuarto se emparejó el desarrollo, pero volvió a imponerse el visitante por 22-20 para el parcial al descanso de 54-30 para Ferro. Después del descanso largo la cuestión se pareció más al primer cuarto, aunque la diferencia no fue tan grande: parcial de 30-19 para el 84-49 con el que se fueron al último descanso.

En el tramo final Rocamora tuvo su mejor actuación defensiva de la noche permitiendo 19 puntos de su rival. Igual ya era inalcanzable. El parcial de 19-11 final dejó el resultado en 103-60 en favor del equipo visitante.

La figura excluyente del juego fue Julia Fernández en el visitante, ya que firmó un doble-doble compuesto de 24 puntos y 13 rebotes. En el Rojo destacó la joven Santina Cherot, que aportó un tercio de los puntos de su equipo: anotó 20 tantos.

Esta nueva derrota dejó al Rojo con récord 1-13 en el fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Sur. Ya no podrá superar a nadie: le quedan dos partidos y su rival más cercano (Lanús y El Biguá) se encuentran a tres victorias. En su próxima presentación se enfrentará a El Talar el próximo miércoles 25, desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

Rocamora 60-103 Ferro Carril Oeste.



Parciales: 10-32 // 30-54 (20-22) // 49-84 (19-30) // 60-103 (11-19).



Formaciones:

ROCAMORA (60)

*Florencia Losada: 7pts, 3rbs, 2rec, 2per, 1ta.

*Santina Cherot: 20pts, 2rbs, 1as, 3per.

*Nerea Schmidt: 7pts, 2rbs, 3rec, 1ta.

*Paula Santini: 10pts, 6rbs, 1rec, 2per.

*Martina Schunk: 2pts, 5rbs, 1as, 1ta.

Renata Pidone: 4rbs, 1as.

Guadalupe Chiappella: 5pts, 4rbs, 1as, 3rec.

Natalia Battioni: 2pts, 5rbs, 1rec, 1per, 1ta.

Melanie Delsasrt Izaguirre: 6pts, 1rb, 1rec.

Morena Sarjanovich: 2rbs.

Maite Cuenos Elizalde: 1pt, 2rbs, 1rec, 3per.

DT: Sabrina Scévola.



FERRO (103)

*Florencia Fernández: 9pts, 6rbs, 2as, 1rec, 1per, 3ta.

*Julia Fernández: 24pts, 13rbs, 3as, 1rec, 4per.

*Abril Romagnoli: 5pts, 4rbs, 1as, 2rec, 3per.

*Lucila Sampietro: 17pts, 1rb, 2as, 2per.

*Giuliana Baccarelli: 4pts, 11rbs, 6as, 1rec, 2per.

Melody Osuna: 8pts, 3rbs.

Stephanie Smidt Falter: 3pts, 2rbs, 1as.

Samara Nessi: 3pts.

Pilar Carra: 10pts, 4rbs, 3as, 1rec, 1per.

Lara Tribouley: 3pts, 5rbs, 1as, 1rec.

Dalma Piri: 17pts, 5rbs, 4as, 3rec.

DT: Gabriel Fernández.



*Inicialistas.



Árbitros: Morales Ibarra - Robles.



Estadio: Julio César Paccagnella.