Newell’s cortó la mala racha: ganó por primera vez en el campeonato

Este sábado por la tarde hubo dos juegos en simultáneo por la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Uno de los cotejos tuvo lugar en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, donde Newell’s recibió a Gimnasia de Mendoza. El árbitro del juego fue Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Juan Pafundi.

Newell’s parecía encontrarse con el gol temprano gracias a un cabezazo de Walter Mazzantti de pique al suelo que venció a César Rigamonti, pero el tanto ocurrido a los 10 minutos no subió al marcador. Esto se debe a que el VAR intercedió y marcó un supuesto offside del ex Huracán en el momento en el que el centro partió desde la derecha. Seguían 0-0.

Eso no bajó los ánimos del equipo de Frank Kudelka, que siguió buscando y estuvo cerca del primer gol con un desborde por izquierda de Jerónimo Russo. El defensor intentó sorprender y sacó un fuerte remate casi sin ángulo al poste derecho de Rigamonti, que reaccionó a tiempo para enviar el balón al córner.

La respuesta del Lobo llegó con un centro desde la izquierda de Facundo Lencioni para la llegada de Agustín Módica. El atacante ganó en el área y remató al costado izquierdo de Williams Barlasina, pero el arquero se arrojó bien y rechazó al córner.

En el segundo tiempo fue nuevamente el equipo de Ariel Broggi el que tuvo el gol. Esta vez el centro al área fue a la cabeza de Lencioni, que ganó de arriba en su aparición en soledad, pero no consiguió darle dirección a la pelota. Su remate acabó en el techo del arco, ante la estirada de Barlasina.

La Lepra reaccionó y volvió a llegar con una jugada de pelota parada. Esta vez el centro fue a la cabeza de Bruno Cabrera, que ganó en soledad prácticamente en la puerta del área chica y remató al travesaño. Un roce en Rigamonti colaboró en que la pelota se vaya al tiro de esquina.

Newell’s insistió y sobre los 40 minutos finalmente tuvo premio. Mazzantti contó con revancha para su propia cuenta luego de un centro desde la izquierda impulsado por Jerónimo Russo que lo encontró en soledad llegando por el costado derecho. El atacante definió de primera y con Rigamonti ya vencido para anotar el 1-0.

Sobre el final tuvo que sufrir el anfitrión, ya que Armando Méndez se fue expulsado por un cruce con uno de los jugadores del Lobo mendocino. Luego se fue insultando hacia los vestuarios. Pese a su baja, el tanteador no se movió: Newell’s ganó por primera vez en el torneo.

Con la victoria, el equipo de Frank Kudelka llegó a los seis puntos, pero permanece en el último lugar de su grupo. Cambió la situación en la tabla anual, en la que superó a Estudiantes de Río Cuarto (cuatro puntos) y Aldosivi (cinco). Un poco más arriba está el Lobo mendocino, que suma nueve unidades (está 13° en su grupo).

En la próxima fecha Newell’s visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero; mientras que al conjunto cuyano le corresponderá recibir a Vélez Sarsfield.

-SÍNTESIS-

Newell’s 1-0 Gimnasia (Mendoza).



Gol:

40’ST: Walter Mazzantti.



Expulsado:

50’ST: Armando Méndez (NEW).



Formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



Gimnasia (Mendoza): César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Diego Mondino, Franco Saavedra; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.

DT: Ariel Broggi.



Cambios:

ET: ingresó Ismael Cortez por Luciano Paredes (GIM).

ET: ingresó Nahuel Barboza por Fermín Antonini (GIM).

10’ST: ingresó Matías Recalde por Esteban Fernández (GIM).

24’ST: ingresó David Sotelo por Facundo Guch (NEW).

24’ST: ingresó Luciano Herrera por Matías Cóccaro (NEW).

24’ST: ingresó Michael Hoyos por Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

29’ST: ingresó Luciano Cingolani por Santiago Rodríguez (GIM).

36’ST: ingresó Oscar Salomón por Bruno Cabrera (NEW).

37’ST: ingresó Brian Ferreyra por Agustín Módica (GIM).

45’ST: ingresó Martín Luciano por Walter Núñez (NEW).



Amonestados:

19’PT: Esteban Fernández (GIM).

21’PT: Walter Níñez (NEW).

4’ST: Ismael Cortez (GIM).

37’ST: Agustín Módica (GIM).

42’ST: Franco Saavedra (GIM).

49’ST: Oscar Salomón (NEW).

51’ST: Nicolás Linares (GIM).

52’ST: Diego Mondino (GIM).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Juan Pafundi.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Video: Liga Profesional.