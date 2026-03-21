Defensa estiró su invicto y es escolta de Vélez

Este sábado por la tarde hubo dos partidos en simultáneo por la 12ª fecha de la Zona A en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Uno de los encuentros fue en el estadio Norberto Tomaghello, donde Defensa y Justicia recibió a Unión de Santa Fe. El árbitro del partido fue Felipe Viola, acompañado por Sebastián Martínez en el VAR.

La primera ocasión de peligro del partido fue para el anfitrión luego de un buen desborde por derecha que derivó en un centro a la cabeza de Juan Gutiérrez. El atacante llegó a desviar el balón y forzó una gran estirada de Matías Mansilla para enviar el balón al tiro de esquina.

La siguiente para el local llegó tras una buena salida del fondo que encontró nuevamente a Gutiérrez dentro del área. Esta vez lo habilitó Rubén Botta con un pase al ras por el costado derecho para que el atacante saque un potente remate que Mansilla volvió a desviar hacia el tiro de esquina.

A Unión le costó llegar. Un ejemplo de esto fue que la primera ocasión clara fue con un centro de Lautaro Vargas desde la derecha que fue cerrándose hacia el arco y obligó a Cristopher Fiermarín a rechazar con un manotazo. El balón parecía meterse en el ángulo superior derecho.

Sobre los 35 minutos de la primera etapa se dio una insólita situación. Rubén Botta reaccionó violentamente en un cruce con Mauro Pittón y se fue expulsado, por lo que el Halcón, que jugaba mejor, quedó con un jugador menos y volvió cuesta arriba el encuentro para los de Mariano Soso.

En la segunda mitad fue el visitante el primero en tener una ocasión. El que probó fue Mateo Del Blanco, que se adelantó por la izquierda y sacó un potente remate que se desvió en Lucas Souto y forzó una buena atajada de Fiermarín hacia su poste derecho.

Luego tuvo un tiro libre desde el costado izquierdo que Del Blanco ejecutó en forma de centro para la llegada de Pittón. El cabezazo del mediocampista se fue apenas por encima del travesaño en un nuevo aviso del Tatengue. Pero esas chances fueron solo un espejismo.

Sobre los 25 minutos se puso en ventaja el conjunto anfitrión con un tiro libre ejecutado por Aaron Molinas de manera magistral. El centro del ex Boca atravesó toda el área grande para la llegada por izquierda de Lucas Souto. Con una barrida en soledad, el jugador del Halcón venció a Mansilla y puso el 1-0 parcial.

Y el segundo gol llegó en un contragolpe. Fue a los 34 minutos, luego del rechazo de un tiro de esquina y la presión de Juan Gutiérrez que rindió frutos en la mitad de la cancha. El atacante del equipo de Soso ganó el duelo y avanzó en soledad hasta el mano a mano con Mansilla, al que le pateó para su costado izquierdo y estampó el 2-0. Unión no pudo: ganó Defensa.

Con la victoria, el Halcón llegó a 19 puntos y es escolta de Vélez Sarsfield; mientras que el Tatengue quedó en la quinta posición con 16 unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Mariano Soso visitará a Instituto de Córdoba; mientras que el conjunto santafesino será anfitrión de Deportivo Riestra.

-SÍNTESIS-

Defensa y Justicia 2-0 Unión.



Goles.

25’ST: Lucas Souto.

34’ST: Juan Gutiérrez.



Expulsado:

35’PT: Rubén Botta (DYJ).



Formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez; Lucas Souto, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Elías Pereyra; Agustín Hausch, Rubén Botta y Juan Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.



Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

ET: ingresó Julián López por Damián Fernández (DYJ).

11’ST: ingresó Luciano González por Agustín Hausch (DYJ).

20’ST: ingresó Darío Cáceres por Elías Pereyra (DYJ).

24’ST: ingresó Misael Aguirre por Augusto Solari (UNI).

24’ST: ingresó Santiago Grella por Brahian Cuello (UNI).

29’ST: ingresó Nicolás Palavecino por Mauro Pittón (UNI).

29’ST: ingresó Emiliano Álvarez por Lautaro Vargas (UNI).

45’ST: ingresó Samuel Lucero por Juan Gutiérrez (DYJ).



Amonestados:

25’PT: Brahian Cuello (UNI).

32’PT: Damián Fernández (DYJ).

36’PT: Matías Mansilla (UNI).

36’PT: Mauro Pittón (UNI).

36’PT: David Martínez (DYJ).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Sebastián Martínez.



Estadio: Norberto Tomaghello.

Video: Liga Profesional.