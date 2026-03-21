Talleres lo dio vuelta y se llevó tres puntos de Avellaneda

El comienzo de la noche del primer día de otoño tuvo a Independiente recibiendo a Talleres de Córdoba por la Liga Profesional. Este encuentro por la 12ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura se desarrolló en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro del juego fue Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina.

Nota en desarrollo.

Con su triunfo, el conjunto cordobés se ubicó en la quinta posición de su grupo con 18 puntos, mientras que el Rojo quedó octavo con 14 unidades. En la próxima fecha el equipo cordobés recibirá a Boca Juniors; mientras que a los de Avellaneda les tocará disputar el clásico de su ciudad ante Racing.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-2 Talleres.



Goles:

13’ST: Gabriel Ávalos (IND).

24’ST: Augusto Schott (TAL).

36’ST: Valentín Dávila (TAL).



Expulsado:

46’ST: Matías Abaldo (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick Lima; Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

22’ST: ingresó Rodrigo Fernández Cedrés por Lautaro Millán (IND).

25’ST: ingresó Matías Galarza por Juan Sforza (TAL).

31’ST: ingresó Luciano Cabral por Iván Marcone (IND).

31’ST: ingresó Facundo Valdez por Santiago Montiel (IND).

33’ST: ingresó Diego Valoyes por Augusto Schott (TAL).

33’ST: ingresó Mateo Cáceres por Rick Lima (TAL).

33’ST: ingresó Timoteo Chamorro por Giovanni Baroni (TAL).

35’ST: ingresó Valentín Dávila por Ronaldo Martínez (TAL).



Amonestados:

9’PT: Lautaro Millán (IND).

29’PT: Ulises Ortegoza (TAL).

25’ST: Rick Lima (TAL).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.