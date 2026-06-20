Países Bajos goleó a Suecia y está a un paso de clasificar

Este sábado por la tarde, la actividad por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tuvo el duelo entre Países Bajos y Suecia en el NRG Stadium de Houston, Texas. El árbitro del encuentro plenamente europeo por el Grupo F fue Michael Oliver.

El primer tanto llegó muy temprano en el juego. A los cinco minutos Países Bajos encabezó un contragolpe con cinco futbolistas que avanzaron en bloque hacia el área de Suecia. Cody Gakpo condujo el tramo final por la banda izquierda y envió un centro bajo para la llegada de Brian Brobbey, que solo debió empujar para el 1-0 parcial.

El segundo llegó pocos minutos después. A los 17 minutos, la jugada avanzó de izquierda a derecha, desde donde el lateral Denzel Dumfries envió un centro bajo. Otra vez en el área chica apareció Brobbey para empujar el balón en anticipo a la salida de Kristoffer Nordfelt y así marcar el 2-0 parcial.

Después de 23 minutos de dominio del equipo de Ronald Koeman llegó la pausa de hidratación que acomodó a Suecia. Poco a poco, el equipo escandinavo se animó a ir a buscar el descuento, que finalmente llegó en una jugada de pelota parada.

Gustaf Lagerbielke anotó de cabeza tras un centro de tiro libre, pero el gol que llegó a los 45 fue anulado por offside. La primera mitad se esfumó con la impresión de que Suecia podía dar algo más.

Eso duró escasos segundos en el complemento, ya que a los dos minutos llegó el gol de Gakpo que sentenció la historia. Fue tras un desborde de Dumfries por derecha luego de una gran jugada personal de Crysencio Summerville. El centro del lateral superó al arquero sueco y encontró solo a Gakpo para empujar el balón y estampar el 3-0 parcial.

Pero hubo más, porque Gakpo le puso punto final a un contragolpe liderado por Summerville con un enganche de izquierda al centro desde dentro del área. Allí sacó un remate bajo contra el poste derecho que venció a Nordfelt y estableció el 4-0 parcial.

Suecia volvió a emparejar el desarrollo y tras algunos avisos sin éxito de Anthony Elanga finalmente llegó el descuento. El propio Elanga puso punto final a una buena jugada del conjunto dirigido por Graham Potter con su definición tras el pase de Alexander Isak. Quedaron 4-1 a los 14 del complemento, pero la historia ya era irremontable.

Luego de varios intentos infructuosos por parte del conjunto sueco, Summerville puso cifras definitivas tras una jugada personal en la que encaró de izquierda al centro y aprovechó la mala posición de Nordfelt para ubicar su remate contra el poste derecho y establecer el 5-1 a los 44: no hubo tiempo para más.

Países Bajos goleó y llegó a los cuatro puntos, con los que lidera su grupo; mientras que Suecia quedó con tres y sabe que deberá buscar la clasificación ante Japón en la última fecha. Al conjunto neerlandés, casi clasificado, solo le resta enfrentarse a Túnez.