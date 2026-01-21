Cuando nuestras historias encuentran voz (y pantalla)

Hay premios que trascienden el reconocimiento artístico y se convierten en actos de profunda justicia cultural. El reciente galardón otorgado al proyecto audiovisual “Lázaro Blanco”, dirigido por María Ángeles Terraza Córdoba en el marco del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos, es uno de ellos. No se trata solo de una obra premiada: se trata de una historia propia que vuelve a decir presente, que se proyecta, que se nombra y que se comparte.

Lázaro Blanco forma parte de ese entramado de relatos que habitan la memoria colectiva del norte entrerriano. Un joven baqueano y chasqui, trabajador rural, solidario y valiente, que en 1886 perdió la vida cumpliendo una misión en medio de una tormenta. Su muerte trágica dio origen a una devoción popular que, con el paso del tiempo, se transformó en un fenómeno cultural y espiritual profundamente arraigado en nuestro territorio, que convoca a miles de personas año tras año.

Cuando en 2025 presenté el proyecto de ley para declarar Patrimonio Histórico Cultural el templete y las instalaciones erigidas en el sitio donde murió Lázaro Blanco, en la Comuna de San Víctor, y su sepulcro en el cementerio municipal de San José de Feliciano, lo hice con una convicción clara: preservar estos espacios no es solo cuidar estructuras materiales, es resguardar identidad, memoria y sentido de pertenencia. Es reconocer que nuestra historia no está hecha únicamente de grandes nombres o fechas oficiales, sino también de hombres y mujeres del pueblo, cuyas vidas y gestos siguen interpelándonos.

Hoy, ver que esa misma historia es llevada al lenguaje audiovisual, con sensibilidad, respeto y mirada artística, reafirma que el camino es el correcto. La cultura no se conserva solo con leyes —aunque son necesarias—, sino también cuando se narra, se filma, se debate y se transmite a nuevas generaciones. Allí radica la enorme importancia de políticas públicas como el FOAER y del trabajo del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos: permitir que nuestras historias tengan voz, pantalla y alcance.

Dar a conocer relatos como el de Lázaro Blanco es fortalecer los rasgos propios que nos caracterizan como pueblo. Es poner en valor el acervo cultural del interior profundo, ese que muchas veces queda al margen de los grandes circuitos, pero que es esencial para comprender quiénes somos y de dónde venimos. En tiempos donde la identidad parece diluirse, apostar por lo propio es un acto de resistencia y de futuro.

Celebro profundamente este reconocimiento y felicito a quienes, desde el arte y la producción audiovisual, eligen contar historias entrerrianas. Porque cada vez que una de ellas se proyecta, nuestra cultura se preserva, se enriquece y sigue viva.

En este sentido, quiero expresar un especial agradecimiento a Rocío Rezett, directora de Industrias Culturales y Creativas del Gobierno de Entre Ríos, por su compromiso y trabajo sostenido en el fortalecimiento del sector cultural y audiovisual de nuestra provincia. Del mismo modo, reconocer al gobernador Rogelio Frigerio por impulsar y acompañar políticas públicas que entienden a la cultura no como un gasto, sino como una inversión estratégica que fortalece nuestra identidad, genera oportunidades y permite que las historias entrerrianas sigan encontrando caminos para ser contadas, preservadas y compartidas.

Quiero también expresar un reconocimiento profundo y sincero a los familiares de Lázaro Blanco, verdaderos guardianes de su memoria, quienes a través de la transmisión oral, del relato cotidiano y del compromiso silencioso han mantenido viva su historia a lo largo del tiempo. Son ellos quienes nos recuerdan que la identidad no se hereda solo en los libros o en los archivos, sino en la palabra compartida y en la memoria colectiva. Nuestra historia, la de Entre Ríos, sigue viva porque es contada por entrerrianos y entrerrianas, desde el territorio, con raíces y con sentido de pertenencia.