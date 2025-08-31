Un trágico accidente en la Ruta 39 con un hombre fallecido al ser expulsado del vehículo

Un fatal siniestro vial se registró este domingo a la madrugada en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, departamento Uruguay, donde un hombre de 48 años perdió la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:05, cuando un automóvil Chevrolet Vectra, por causas que aún se investigan, despistó de la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, uno de los acompañantes fue expulsado del habitáculo y falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como un hombre de 48 años, cuyo nombre no trascendió oficialmente. En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal médico de emergencias, una ambulancia y agentes de tránsito. Además, se dio intervención a la Fiscalía en turno y a la División de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes.

Si bien la zona permaneció preservada para las tareas investigativas, la circulación vehicular en la ruta no se vio interrumpida.