Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

Este domingo se disputó la competencia correspondiente a la 15ª fecha de la Fórmula 1. En el Circuito Zandvoort de Países Bajos, los pilotos salieron a la pista bajo una comprometida situación climática: se esperaban lluvias para diferentes momentos de la competencia.

La competencia tuvo grandes sorpresas durante su desarrollo. La primera de ellas fue el abandono de Lewis Hamilton. Luego de una breve lluvia que mojó algunos sectores de la pista, el piloto británico se excedió en una curva durante la vuelta 23, lo que lo llevó a impactar contra el muro de contención.

Su abandono fue un shock para Ferrari, a la que le quedó solo un auto en pista, que de todas maneras no llegó al final. Esto se debe a que en el 56° giro, Charles Leclerc salió de boxes en medio de una estrategia para mantener el puesto delante de Kimi Antonelli, pero en su retorno quedó enredado en la lucha contra el de Mercedes.

En la pugna por el séptimo lugar, el auto de Antonelli tocó al de Ferrari y lo hizo salirse de la pista, chocando contra el muro de contención y quedado invertido respecto al sentido de la vuelta. Este choque fue clave, ya que por él sancionaron a Antonelli con 10 segundos y luego le pondrían otra sanción de cinco segundos por acelerar en la calle de boxes.

Detrás, aunque la estrategia del equipo parecía no favorecerlo, Franco Colapinto se mantuvo en todo momento entre los puestos 14° y 15°, lo que tuvo premio en el final. Es que sobre el cierre, tras el abandono de Lando Norris por un problema mecánico que frenó a su McLaren sobre la pista, llegó un nuevo safety car que permitió al argentino dar el salto.

En el regreso estaba 16°, pero logró cuatro superaciones que lo dejaron en el 12° lugar. Queda por criticar la demora de Pierre Gasly en ceder el puesto al argentino para que vaya en búsqueda de Esteban Ocon, al que tenía cerca. Sin embargo, esas superaciones y la posterior aplicación de la sanción a Antonelli le permitieron al argentino terminar en el 11° lugar en pista.

El ganador fue Oscar Piastri, que venció de punta a punta en una competencia que lo tuvo como el más destacado en todo momento. Detrás terminó el local Max Verstappen, mientras que la sorpresa llegó en el tercer lugar del podio: Isack Hadjar terminó en ese lugar, aprovechando el abandono de Norris.

El próximo fin de semana volverá a haber actividad por esta competencia. Será en Italia, el fin de semana entre el 5 y 7 de septiembre, en el Autódromo Nacional de Monza.

Resultados | Fórmula 1 | Fecha 15 (en Países Bajos)

1°) Oscar Piastri (McLaren): 1h38’29”849/1000.

2°) Max Verstappen (Red Bull): a 1”271/1000.

3°) Isack Hadjar (Racing Bulls): a 3”233/1000.

4°) George Russell (Mercedes): a 5”654/1000.

5°) Alex Albon (Williams): a 6”327/1000.

---

11°) Franco Colapinto (Alpine): a 14”511/1000.



Campeonato | Fórmula 1

1°) Oscar Piastri (McLaren): 309 puntos.

2°) Lando Norris (McLaren): 275.

3°) Max Verstappen (Red Bull): 205.

4°) George Russell (Mercedes): 184.

5°) Charles Leclerc (Ferrari): 151.

---

20°) Franco Colapinto (Alpine): 0.