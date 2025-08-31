Vélez derrotó a Lanús y lidera la Zona B

Este sábado por la noche, la actividad correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con el duelo entre Vélez Sarsfield y Lanús. El partido por la Zona B se disputó en el estadio José Amalfitani y tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Jorge Baliño.

En el arranque del juego tuvo la primera chance el conjunto local. Luego de un pase filtrado entre los centrales del visitante, Brian Romero apareció para el mano a mano con Nahuel Losada. Su definición buscó el costado izquierdo del arco, pero se fue pegada al poste.

En su siguiente llegada, el Fortín tuvo el gol en un doble enganche de Maher Carrizo. El atacante apareció luego de un buen robo y pase hacia delante de Tomás Galván, que Romero mejoró con un excelente taco para él. Losada cubrió bien el arco y con su mano derecha despejó el balón al tiro de esquina.

En la siguiente oportunidad llegó la apertura del marcador. Fue con un tiro de esquina desde la punta derecha que Carrizo impulsó al área chica. En el camino el balón se desvió en Alexis Segovia y permitió la llegada por atrás de Brian Romero, que solo tuvo que empujar para el 1-0 parcial a los 22.

Antes del final del primer tiempo, Segovia tuvo la primera llegada para el visitante con un remate desde afuera del área por el costado derecho que se fue pegado al poste izquierdo de Lautaro Morales (ingresó para reemplazar a Losada).

Ya en el complemento, una pérdida en la salida por parte de Juan Ramírez permitió el remate desde afuera del área de Tomás Galván, que clavó el balón en el ángulo superior derecho de Morales para el 2-0 cuando iban cinco minutos.

Y a los ocho llegó el tercero. Otra pérdida en la salida del equipo visitante permitió el avance de izquierda a derecha que acabó con la cesión de Romero para Carrizo. El joven delantero se acomodó y sacó un preciso zurdazo que se metió en el ángulo superior derecho del arco defendido por Morales. Golazo y 3-0.

Vélez tuvo el cuarto gol tras un centro desde la izquierda, pero la definición de Romero desde el costado derecho pasó por el frente de todo el arco sin poder ser aprovechada por Aarón Quirós.

Lanús pudo hacer poco en el complemento, pero cuando tuvo la chance la desaprovechó. Eduardo Salvio recuperó el balón ante un mal pase de Quirós hacia atrás y se escapó al mano a mano con Tomás Marchiori, al que eludió tirando el balón hacia la izquierda. Cuando parecía tener la definición con la zurda, el atacante enganchó e intentó una definición bombeada al segundo palo: se fue por encima del travesaño.

La última fue una muy buena acción individual de Sasha Marcich, que enganchó de derecha al centro y sacó un zurdazo que dio en el travesaño y luego picó en el área chica: no pudo ser.

El Granate desperdició hasta el tiro del final y acabó perdiendo justamente por 3-0. Con la victoria, Vélez llegó a 14 puntos y lidera la Zona B, mientras que Lanús quedó sexto con 10 unidades. En la próxima fecha, el Fortín visitará a Huracán, el viernes 12, desde las 19; mientras que el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a Independiente Rivadavia, ese mismo día desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Vélez 3-0 Lanús.



Goles:

22’PT: Brian Romero.

5’ST: Tomás Galván.

8’ST: Maher Carrizo.



Formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Tomás Galván, Imanol Machuca, Maher Carrizo; Brian Romero.

DT: Guillermo Barrios Schelotto.



Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich; Juan Ramírez, Agustín Cardozo; Alexis Segovia, Franco Watson, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

ET: ingresó Lautaro Morales por Nahuel Losada (LAN).

14’ST: ingresó Facundo Sánchez por Juan Ramírez (LAN).

24’ST: ingresó Dylan Aquino por Alexis Segovia (LAN).

24’ST: ingresó Walter Bou por Rodrigo Castillo (LAN).

30’ST: ingresó Manuel Lanzini por Imanol Machuca (VEL).

36’ST: ingresó Michael Santos por Brian Romero (VEL).

36’ST: ingresó Matías Pellegrini por Tomás Galván (VEL).

38’ST: ingresó Alexis Canelo por Franco Watson (LAN).

42’ST: ingresó Tobías Andrada por Agustín Bouzat (VEL).

43’ST: ingresó Francisco Pizzini por Maher Carrizo (VEL).



Amonestados:

35’PT: Agustín Bouzat (VEL).

42’PT: Sasha Marcich (LAN).

14’ST: Tobías Quiroz (LAN).

32’ST: Lisandro Magallán (VEL).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Jorge Baliño.



Estadio: José Amalfitani.

Video: Liga Profesional.