La serie de Moria Casán ya tiene su elenco oficial: quiénes son

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son las tres actrices elegidas para interpretar a la "One".

Netflix compartió el primer adelanto de la esperada serie sobre la vida de Moría Casan y reveló el nombre de las actrices elegidas para personificar a la “One” en la pantalla chica. Con un video difundido en redes sociales, la icónica vedette posó junto a las mujeres que se pondrán en su piel.

“Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One”, escribió Che Netflix junto al video.

De esta forma se conoció que Sofía Gala, hija de Casan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de llevar a Casan al estrellato mundial con la serie producida por About Entertainment y Netflix.

La lengua karateka expresó su felicidad ante los nombres elegidos para interpretarla, destacando el rol de su hija: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Fuente: Noticias Argentinas.