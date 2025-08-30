TDI “A”: Estudiantes ganó en Rosario y es semifinalista

Este sábado se disputaron tres de los cuatro encuentros previstos por los cuartos de final del Torneo del Interior “A” de rugby. En ese marco, el Club Estudiantes de Paraná visitó a Jockey de Rosario con el desafío de ganarse el pase hacia las semifinales del torneo.

Una semana antes, el Albinegro venció en Paraná por el Torneo Regional del Litoral (31-25), pero ahora tenía el desafío de hacerlo en el Cuatro Hectáreas, perteneciente al club rosarino. El árbitro del encuentro fue Juan Martínez, proveniente de Cuyo.

En un partido que Estudiantes perdía hasta los instantes finales, un try de Máximo Cañas le dio la victoria por 18-17. El jugador Albinegro tomó el balón por el costado derecho, amagó un pase y luego de eludir a dos rivales, recibió un tackle sobre la línea del ingoal que no le impidió apoyar el try.

Aunque Cañas luego falló la conversión, el árbitro terminó el partido y le dio el pase al Albinegro hacia las semifinales del torneo, metiéndose en la pelea grande de los clubes del interior.

Su rival será Marista RC, que derrotó a Tala RC en Mendoza por 26-3. En la otra semifinal se medirán Duendes (que venció a Gimnasia de Rosario por 19-18) y el ganador del clásico cordobés: Jockey y Córdoba Athletic se enfrentarán este domingo.

Las semifinales del campeonato se disputarán el 20 de septiembre, mientras que una semana más tarde se llevará a cabo la final. En semis, el Albinegro jugará como visitante.

Fixture y resultados | Cuartos de final | TDI “A”

-Sábado 30/8:

Jockey (Rosario) 17-18 Estudiantes.

Duendes 19-18 Gimnasia.

Marista RC 26-3 Tala RC.



-Domingo 31/8:

Jockey (Córdoba) - Córdoba Athletic.