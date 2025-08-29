El romántico posteo de Mauro Icardi a la China Suárez: "El destino nos eligió"

El futbolista le dedicó unas dulces palabras a su novia y las redes estallaron.

Mauro Icardi y la China Suárez hicieron alarde de su relación a través de sus redes sociales. El futbolista le dedicó unas dulces palabras a su novia y generó cientos de reacciones en sus comentarios.

Con tres fotos en blanco y negro, el jugador del Galatasaray se mostró sonriente abrazando a la actriz, quien lo miraba con amor en sus ojos: "No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió.

Fuente: Noticias Argentinas