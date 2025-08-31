Patronato juega un partido clave frente a Atlanta en Paraná

A partir de las 16 de este domingo, Patronato afrontará su partido por la 29ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. Recibirá a Atlanta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el arbitraje de Daniel Zamora. Los jueces asistentes serán Juan Milenaar y Mariano Ascenzi; mientras que Mariano Aglia será el cuarto árbitro.

El Patrón viene de empatar como visitante ante Colegiales por 0-0, con lo que cortó una racha de tres derrotas consecutivas fuera de casa. Con 42 puntos, el equipo paranaense está sexto y aspira a dar un golpe a la parte alta de la tabla para dar el salto al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Para este partido, Gabriel Gómez recuperó a Valentín Pereyra, que volverá a ser una opción para la formación del Rojinegro. Esto adquiere importancia porque quien todavía no está disponible es Emanuel Moreno, que sigue en recuperación de una sobrecarga muscular.

De no mediar nada extraño, Pereyra volvería a la titularidad en lugar de Matías Pardo, mientras que Ian Escobar ingresaría en el lateral izquierdo por Gonzalo Asís. Si todo esto ocurre, la formación iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Ian Escobar; Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Alan Bonansea y Federico Castro.

En el banco esperarían por su oportunidad: Juan Mazza, Gonzalo Asís, Julián Navas, Marcos Enrique, Matías Pardo, Augusto Picco, Guillermo Sánchez, Joaquín Barolín y Julián Marcioni.

El rival

El contrincante de Patronato será uno de los equipos más duros que ofrece la Primera Nacional. Atlanta viene de vencer a Ferro Carril Oeste por 2-1, resultado con el que llegó a 47 puntos y es el único escolta de Deportivo Madryn, que lidera la tabla de posiciones con 50 unidades.

Los dirigidos por Luis García cuentan con dos viejos conocidos del Rojinegro: uno es Jorge Valdez Chamorro que ocupa un importante lugar en el mediocampo en el que aporta juego y creatividad; el otro es Guillermo Ferracuti, cuya experiencia y despliegue es fundamental en el lateral izquierdo del Bohemio.

Sin bajas en el partido ante Ferro, se estima que la formación sea la misma que ganó en Villa Crespo: Francisco Rago; Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Rojas, Guillermo Ferracuti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Lucas Ambrogio, Lautaro Fedele; Federico Bisanz y Jonathan Dellarrossa.

Entre los convocados además están: Lautaro Kaleniuk, Rodrigo Moreira, Dylan Argüello, Rodrigo Ramírez, Fausto Montero, Marcos Echeverría, Santiago Coronel, Nicolás Medina y Jonathan Bauman.