AmeriCup: Argentina le ganó a Canadá y jugará la final ante Brasil

Argentina ganó con holgura el primer cuarto y controló el juego para lograr el pase a la final.

Este sábado por la noche, la selección argentina de básquet masculino disputó la semifinal de la AmeriCup. El Polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua, Nicaragua, fue sede del encuentro entre Argentina y Canadá. Los árbitros del partido fueron Julio Anaya, Carlos Vélez y Orlando Varela.

En el primer cuarto la Argentina fue una topadora y dejó sin chances al combinado canadiense, completamente errático en esta instancia. Es por eso que construyó una distancia de 15 puntos que le permitió jugar cómoda en buena parte de lo que quedó del encuentro: 24-9 fue el primer parcial.

En el segundo tramo volvió a imponerse el equipo de Pablo Prigioni, pero ya no con la misma holgura. Fue 22-20 el parcial para el 46-29 con el que se fueron al descanso más prolongado. Tras el tercer tramo la diferencia volvió a crecer en favor de Argentina, que ganó por seis puntos y llevó la distancia a 23 tantos hacia el tramo final: parcial 22-16 y resultado 68-45.

En el último cuarto Canadá intentó imitar lo hecho por Brasil en el duelo anterior (ganó 34-9 el último cuarto para eliminar a Estados Unidos por 92-77), pero no le alcanzó. Si bien ganó el tramo por 13 puntos (28-15) la diferencia en favor de Argentina era lo suficientemente grande como para garantizar la victoria por 83-73.

Los de Prigioni jugarán la final luego de un paso tumultuoso en la fase de grupos (derrota ante República Dominicana y ajustado triunfo ante Colombia) ante Brasil, por lo que habrá clásico sudamericano. Será este domingo, desde las 21.10, y con la misión de retener la corona obtenida en 2022.

-SÍNTESIS-

Argentina 83-73 Canadá.



Parciales: 24-9 // 46-29 (22-20) // 68-45 (22-16) // 83-73 (28-15).



Formaciones:

ARGENTINA (83)

*Francisco Caffaro: 4pts, 5rbs, 2per.

*Nicolás Brussino: 8pts, 3rbs, 2as.

*Gonzalo Corbalán: 12pts, 11rbs, 6as, 1per, 1rec.

*José Vildoza: 26pts, 3rbs, 6as, 1per, 2rec, 1ta.

*Juan Fernández: 11pts, 5rbs, 2as, 2per, 3ta.

Juan Marcos: 4pts, 1rb, 5as, 1per, 1rec.

Dylan Bordon: ---.

Gonzalo Bressan: 1rb.

Juan Vaulet: 9pts, 4rbs, 1per.

Santiago Trouet: 1rb.

Alex Negrete: 9pts, 1rb, 1as, 3per.

DT: Pablo Prigioni.



CANADÁ (73)

*Trae Bell-Haynes: 15pts, 2rbs, 2as, 1per, 1rec.

*Mfiondu Kabengele: 14pts, 8rbs, 3per, 1rec, 2ta.

*Kyshawn George: 5pts, 3rbs, 2as, 2per, 1rec.

*Leonard Miller: 6pts, 5rbs, 1ta.

*David Muenkat: 4pts, 3rbs, 1rec.

Nate Darling: 1pt, 2rbs, 1as, 1per, 1rec, 1ta.

Marcus Carr: 16pts, 2rbs, 4as, 1rec.

Charles Bediako: 1rb.

Isiaha Mike: 3pts, 1as, 1rec.

Kyle Witjer: 7pts, 3rbs, 2as, 1rec.

Thomas Kennedy: 2pts, 1rb.

DT: Nate Mitchell.



*Inicialistas.



Árbitros: Julio Anaya - Carlos Vélez - Orlando Varela.



Estadio: Polideportivo Alexis Argüello, Managua (Nicaragua).