Concepción del Uruguay: tres mujeres se arrojaron de un auto que terminó volcando

Efectivos policiales encontraron a una mujer tendida sobre una calzada y a otras dos solicitando auxilio, en Concepción del Uruguay. Fue este domingo, alrededor de las 6.55, en Avenida Arturo Frondizi al 800.

Según manifestaron, las mujeres se habían arrojado de un vehículo en movimiento, debido a que el conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad. El rodado, un Volkswagen Suran blanco con vidrios polarizados, se dio a la fuga.

La información que publicó La Pirámide indica que posteriormente se supo que el mismo vehículo protagonizó un vuelco en otra zona de Concepción del Uruguay, resultando su conductor, un hombre de 41 años, despedido del rodado y asistido por transeúntes y personal de la Comisaría Tercera.

Las tres mujeres, de 40, 50 y 36 años, fueron trasladadas al hospital local, donde se les diagnosticaron lesiones leves, mientras que el conductor sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de base de cráneo.

En el lugar trabajó División Policía Científica, se efectuó la extracción de sangre al conductor y se procedió al secuestro del vehículo involucrado.