Investigan impactante robo en La Paz: se llevaron 6 millones de pesos, dólares y armas de fuego

Uno o más delincuentes ingresaron a robar en una vivienda de calle Berutti de La Paz, de donde se llevaron 6 millones de pesos y 800 dólares, además de dos armas de fuego, según una denuncia radicada el último fin de semana.

Desde la Departamental La Paz de Policía se informó a La Sexta que en el marco de “actuaciones iniciadas por el supuesto delito de hurto agravado por escalamiento”, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal intervino en una vivienda ubicada sobre calle Berutti, donde “se constató un ilícito ocurrido durante el fin de semana”.

Según lo informado, “el propietario del inmueble —quien se había ausentado en horas de la madrugada del sábado—, al regresar cerca de las 21 del domingo, advirtió las puertas traseras abiertas sin signos de violencia, un importante desorden general en el interior y la faltante de una suma estimada en seis millones de pesos, 800 dólares, una escopeta calibre 14 y un revólver calibre .22, ambos sin registrar”, detallaron desde la fuerza.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó un relevamiento fotográfico y levantamiento de vestigios. Por el hecho, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que continúa con la investigación para desentrañar lo ocurrido.