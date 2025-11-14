Atraparon a una persona que participó del violento robo comando a una estación de servicio en Chajarí

La Superintendencia de Investigaciones Federales -a través de la División Homicidios- detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a J.A.P, conocido como “Gordo Jorge”, de 48 años, quien era intensamente buscado por la Justicia de Entre Ríos.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de calle Miralla al 3.300, en Capital Federal. Sobre el detenido pesaba una orden de captura en el marco de la causa que investiga el robo comando ocurrido en la estación de servicio Axion de Chajarí.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las actuaciones correspondientes.