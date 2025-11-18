Policiales

Localizaron a los dos jóvenes que viajaron de Tabossi a Paraná

18 de Noviembre de 2025 - 08:27

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informa que la joven A E C y el joven D A P fueron localizados.

 

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos