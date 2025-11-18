Localizaron a los dos jóvenes que viajaron de Tabossi a Paraná

Obras, vivienda e inversión privada: los ejes de una nueva reunión de Gabinete encabezada por Frigerio

Gustavo Hein destacó como “muy positiva” la reunión de gabinete realizada en un espacio emblemático, repasó los avances de gestión a casi dos años de mandato y anticipó iniciativas para impulsar inversión privada, continuar obras clave y avanzar con la agenda legislativa.