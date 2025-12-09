Advierten por intentos de estafa de falsos abogados a familiares de presos en Entre Ríos

Durante este fin de semana, familiares de internos alojados en unidades penales de Entre Ríos recibieron mensajes de texto y audios de WhatsApp de parte de personas que se hacen pasar por abogados conocidos del ámbito penal, quienes piden dinero para obtener supuestos beneficios, como traslados o salidas. Uno de los nombres utilizados es el de Claudio Berón, quien aclaró que se trata de una estafa y analiza radicar una denuncia.

La esposa de un interno recibió un mensaje donde quien se hace pasar por el abogado Berón primero le escribe, textualmente: “Hola buenas tardes señora disculpe le Abla el doctor Claudio Verón”.

Luego le envió un audio que dice: “Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Disculpe. Nada, los otros días anduvimos por las cárceles de la provincia. Y bueno, mi nombre es Claudio Berón, abogado y nada, nos enteramos que su marido está en la Unidad Penal, ¿me entiende?. Y nada, andamos con perspectivas, por el ministro Roncaglia, ¿me entiende? Como tengo muy buena relación, traer a todas las personas que pertenecen a Jugado de la doctora Bértora. Traerlas a Paraná, ya definitivamente”.

Luego, continúa: “No sé si usted está hablando con su esposo, si tiene comunicación. Si usted está interesada, estamos por agarrar el caso. Si lo quiere, para traerlo nosotros directamente, no a un pabellón sino al Modelo” (por el área donde hay internos de buena conducta, en mejores condiciones de presidio).

“Si usted está de acuerdo, si usted quiere que lo traigamos, pedimos la autorización, ¿me entiende? Hablamos y bueno, nada, si esto es todo papelerío que hay que hacer, señora, si usted quiere lo traemos inmediatamente, nosotros supuestamente ya para el para el viernes lo íbamos a traer”, agregó el estafador.

Por último, le dijo: “Estamos trayendo personas porque mañana (por el lunes) es feriado. No nos compete mañana, pero yo el martes tengo que traer una persona de ahí de Gualeguaychú, que es de acá de Diamante. Y el jueves o viernes ya labramos todas las cosas pertinentes y traemos a su esposo”.

Luego, en otro mensaje, para poder concretar el traslado, el falso abogado le pidió una transferencia urgente de 5 millones de pesos.

No se habría tratado del único intento de estafa. La víctima de este caso analizaba radicar la denuncia correspondiente.

Consultado por ANÁLISIS, el abogado Claudio Berón se vio sorprendido por la situación y dijo: “Claramente no es mi voz”, al tiempo que pidió que se difunda que no está ofreciendo tal servicio (que además sería ilegal) ni dinero a familiares de internos, para advertir a posibles damnificados de la estafa.