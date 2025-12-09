Allanaron viviendas de jóvenes señalados por participar en “picadas ilegales” en Concordia

Personal de la División Investigaciones concretó este martes por la mañana seis allanamientos en Concordia, solicitados por el fiscal Tomás Tscherning en el marco de una causa que investiga la presunta infracción al delito de conducción peligrosa, comúnmente conocido como “picadas ilegales”.

Los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías, fueron consecuencia de una pesquisa iniciada por el personal de la División Investigaciones a cargo del comisario Miguel Martina, luego de que una persona denunciara que jóvenes habían participado días atrás de picadas sobre la ruta 015, camino al lago de Salto Grande.

Según informó Concordia Policiales, las maniobras fueron difundidas en redes sociales mediante videos e historias, donde se exhibía la acción ilícita y el riesgo que implicaba.

Por disposición del jefe de Policía de Concordia, José María Rosatelli, se ordenó avanzar de forma inmediata con la instrucción del caso bajo las directivas del fiscal Tscherning, por la presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal Argentino.

Tras la recolección de registros audiovisuales, testimonios y otras evidencias digitales, el juzgado libró los mandamientos sobre los domicilios de los jóvenes identificados. En los allanamientos —los primeros de este tipo que se realizan en la historia de Concordia— se buscaban las motocicletas involucradas en las picadas.

Como resultado, se secuestraron varios teléfonos celulares que analizados y peritados. Además, en uno de los domicilios allanados en el barrio Villa Adela se incautó un arma de fuego que se encontraba en poder del morador: se trataba de un revólver calibre .22, Por tal motivo, el fiscal Tscherning dispuso su inmediata detención bajo la figura de tenencia ilegal de arma de fuego.