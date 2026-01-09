Un colectivo despistó y se empantanó en la banquina de la autovía nacional 14

Un colectivo que viajaba de sur a norte por la autovía nacional 14 por Entre Ríos, despistó y quedó varado en la banquina. No se registraron personas lesionadas.

Se informó a ANÁLISIS que el siniestro vial ocurrió en cercanías a Concepción del Uruguay, a la altura del kilómetro 139,5, donde el vehículo marca VW de la empresa Morgan Tour SRL mordió la banquina y terminó despistando.

El micro sufrió algunos daños en su parte delantera izquierda, pero afortunadamente no volcó. La velocidad disminuida a la que circulaba ayudó a que las consecuencias no fueran peores.

Además del conductor y su acompañante, iban 55 pasajeros. Intervino en el lugar una ambulancia y personal de atención médica, que constató que estaban todos bien y nadie debió ser trasladado por alguna lesión a un hospital.

El colectivo quedó empantanado en el lugar a la espera de una grúa, mientras que los pasajeros esperaron otra unidad para continuar el viaje que había comenzado en Buenos Aires y tenía como destino la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes.