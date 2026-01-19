Tragedia en zona de islas de Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años

Un niño de 12 años fue hallado sin vida este lunes en la zona de islas de Victoria, en inmediaciones del arroyo El Barrancoso y Boca de las Piedras, tras varias horas de intensa búsqueda.

Según se informó desde la Jefatura Departamental, alrededor de las 8:50 se tomó conocimiento de la desaparición del menor, quien de acuerdo al relato de su padre habría quedado durmiendo en la vivienda junto a su hermano y su madre, cuando el hombre se retiró cerca de las 5:30 para realizar tareas de campo. Al regresar, aproximadamente a las 7:30, constató la ausencia de su hijo y dio aviso inmediato.

De manera conjunta se desplegó un operativo de búsqueda del que participaron Prefectura Naval, la Brigada de Abigeato, familiares y vecinos. Finalmente, cerca de las 14, el propio padre encontró el cuerpo sin vida del niño a unos 50 metros de la vivienda, en el arroyo El Barrancoso.

Tras el hallazgo, se dio intervención a Policía Científica y al médico policial, y se notificó a la Fiscalía en turno, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la correspondiente autopsia y determinación de las causas del fallecimiento.