Un camionero entrerriano murió tras ser atropellado en la ruta 14, en el sur correntino

Un auto perdió un portaequipaje y el camionero que había estacionado el camión en una playa de combustibles salió a buscarlo y fue atropellado.

Un camionero de Gualeguaychú, identificado como Eduardo Galante, murió atropellado por un auto en el kilómetro 352 de la Ruta Nacional 14 a la altura de Mocoretá, Corrientes, hecho ocurrido a las 22.30 de este domingo.

Se supo que un auto perdió un portaequipaje y el camionero que había estacionado el camión en una playa de combustibles salió a buscarlo y fue atropellado por un Fiat Palio blanco, relató a Radio Máxima el jefe de Bomberos de Mocoretá, Sergio Zandoná.

Según la información oficial, alrededor de las 22.30 el hombre fue embestido por un automóvil mientras se encontraba sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del violento impacto, la víctima perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

En el hecho se vieron involucrados dos vehículos. Un automóvil particular habría sido el que impactó al peatón, mientras que otro rodado, momentos previos, habría perdido un portaequipaje sobre la calzada, situación que habría dado inicio a la secuencia que derivó en el fatal desenlace.

Tras el alerta, acudieron de inmediato efectivos policiales, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención, balizamiento y ordenamiento del tránsito en la zona.

El fallecimiento fue constatado por personal de salud presente en el lugar. La Fiscalía interviniente tomó conocimiento del hecho y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, ordenando pericias accidentológicas y otras medidas de rigor para esclarecer lo ocurrido.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias y la mecánica del siniestro.