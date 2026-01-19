Viale: un trabajador en grave estado tras un accidente laboral en los galpones de la empresa Sterz

Un trabajador está herido de gravedad tras un accidente laboral en el galpón de la empresa Sterz ubicado en la localidad de Viale. Se trata de Sebastián Presentado quién fue derivado de urgencia al Hospital San Martín en donde se decidió intervenirlo quirúrgicamente. Junto a Presentado, otros tres trabajadores fueron derivados a la capital provincial.

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este lunes en los galpones de alimentos balanceados La Ponedora. La Policía acudió al lugar y se observó a los cuatro trabajadores lesionados mientras que otros dos que estaban realizando las mismas tareas resultaron ilesos. Los 6 estaban trabajando en el techo del lugar cuando se desplomó la estructura. Estaban colocando paneles solares de la empresa Vio Solares de Crespo.

La Policía junto a operarios de la propia empresa y junto a Bomberos Voluntarios intervinieron en el lugar para rescatar a Agustín Casco, otro de los trabajadores que estaba atrapado en la estructura derrumbada. El otro trabajador, Damián Moyano, logró descender por sus propios medios.

Todavía se aguarda por el parte médico respecto a la situación de Presentado como así también de los otros tres heridos derivados al noscomio de Paraná: Cristian Nievas, Samuel Nievas y Lautaro Olman.

La Fiscalía abrió un expediente para determinar las circunstancias del hecho.