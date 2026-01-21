Villaguay: murió un hombre de 74 años tras un múltiple accidente

Un hombre murió en un choque múltiple que se produjo este martes por la noche en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida, en Villaguay. El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 e involucró a una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un Fiat Mobi.

Como consecuencia del impacto falleció Roque Elesio Garay, de 74 años, quien circulaba en el Renault 12.

Las personas heridas en el incidente fueron trasladadas de urgencia al hospital local para recibir atención médica. En la motocicleta viajaban un joven de 25 años, quien presentó lesiones de carácter grave, y una adolescente de 17, con heridas de consideración, publicó Ahora.

Por su parte, dos mujeres de 66 años que acompañaban a la víctima fatal en el automóvil también resultaron heridas; una de ellas debió ser derivada a un centro sanitario de mayor complejidad para continuar con su tratamiento.

La Fiscalía en turno dispuso la detención del conductor del Fiat Mobi, un joven de 27 años, quien se encuentra alojado en la Jefatura Departamental bajo la causa caratulada como homicidio culposo.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, la investigación busca determinar si uno de los vehículos circulaba con exceso de velocidad al momento de la colisión.

En el sitio del siniestro trabajaron efectivos de la Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios y personal del comando radioeléctrico. Además del secuestro de los tres vehículos para su peritaje, las autoridades ordenaron la realización de los tests de alcoholemia correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de las causas del hecho.