Realizaron allanamientos en el marco de la investigación por la agresión a Katherine Alva

Tres allanamientos se realizaron este viernes por la mañana en el barrio Mosconi, de la ciudad de Paraná, en el marco de la causa que investiga la agresión sufrida por Katherine Alva a principios de este mes. Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Niños y Adolescentes y permitieron el secuestro de estupefacientes, un arma de fuego y la detención de una joven de 20 años.

Al respecto, el subdirector de Operaciones de la Policía, comisario Fabio Donato, explicó que “se está trabajando en la causa en la que resultara lesionada la menor Katherine Alva a principios de este mes” y precisó que “en el día de hoy se han llevado adelante tres allanamientos y registros domiciliarios”.

Uno de los operativos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Islas Horcadas del Sur, donde “se logró secuestrar 12 gramos de cocaína, que estaban en poder de una chica de 20 años, quien va a quedar detenida en relación a la tenencia de estos estupefacientes”, detalló el jefe policial.

En otro de los domicilios allanados, en barrio Mosconi, el personal policial “halló hasta el momento un arma de fuego, que ya fue retirada por personal de Policía Científica, a fin de realizar las pericias correspondientes para determinar el calibre, la numeración de serie y la marca”, indicó Donato. Además, señaló que se busca corroborar “si tiene propietario, si tiene algún pedido de secuestro o si está denunciada como robada”.

Durante ese mismo procedimiento también se secuestraron estupefacientes fraccionados para la venta. “Se incautaron aproximadamente 250 bochitas, dispuestas para el narcomenudeo, y estamos esperando al personal de Drogas Peligrosas para que realice el test de campo y confirme de qué estupefaciente se trata”, agregó en declaraciones a Canal Once.

Consultado sobre cómo se llegó a los domicilios allanados, el comisario explicó que “son de personas allegadas a los dos menores que están sindicados como los autores de la agresión sufrida por la chica”. En ese sentido, remarcó que “constantemente se va corroborando información que recibe la fiscalía, se vuelca a la policía y, una vez confirmada, se dictan estas medidas”.

En cuanto a la continuidad de la causa, el comisario Donato sostuvo que “seguramente se va a abrir una causa diferente por la tenencia de estupefacientes, que será remitida a la Unidad Fiscal especializada”. Sobre el arma secuestrada, señaló que “los informes serán remitidos a la Fiscalía de Niños y Adolescentes y se esperarán nuevas directivas”.

Finalmente, el funcionario policial confirmó que los dos menores involucrados en la causa principal “continúan a disposición de la Fiscalía de Menores, alojados en un hogar del Copnaf y cumpliendo con el régimen impuesto”. Además, convocó a la comunidad “a aportar todos los datos que puedan ser útiles, no importa el origen; todo va a ser corroborado y, si sirve, se incorporará al expediente”.

El ataque

La agresión a la adolescente ocurrió alrededor de las 23.30 del lunes 5 de enero, en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, dos menores de edad que se desplazaban en una motocicleta se detuvieron frente al domicilio y efectuaron entre cinco y diez disparos de arma de fuego, para luego darse a la fuga.

Como consecuencia del ataque, dos adolescentes resultaron heridas por impactos de bala. Una de ellas, Katherine Alva, de 15 años, recibió un disparo en la región occipital. La otra adolescente sufrió una herida de arma de fuego en la zona del glúteo.