Músico de Paraná busca recuperar instrumentos robados tras un asalto en su vivienda

El músico paranaense Ezequiel Caridad difundió en redes sociales un pedido de ayuda para recuperar distintos instrumentos que le fueron robados tras un ingreso delictivo en su vivienda ocurrido en las últimas horas en la capital provincial.

A través de una publicación en redes sociales, el artista contó que el hecho ocurrió recientemente y que, además de diversos objetos personales, los ladrones se llevaron herramientas fundamentales para su trabajo. “Entraron a robar a mi casa y se llevaron muchas cosas personales. Entre ellas, además de la vulneración de la privacidad, faltan varios instrumentos musicales que costaron muchas horas invertidas para poder conseguirlos”, expresó.

Entre los elementos sustraídos se encuentran:

-Piano digital Korg D1, con menos de un año de uso

-Acordeón a piano Maestropiano de 60 bajos

-Guitarra criolla con estuche negro

Caridad señaló que "se trata de instrumentos relativamente fáciles de identificar por su particularidad, por lo que pidió estar atentos ante cualquier intento de venta o publicación en redes o sitios de compra y venta".

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de los instrumentos pueden comunicarse al 343 5042 653.

El músico apeló a la solidaridad de la comunidad cultural y del público en general para poder recuperar las herramientas con las que desarrolla su actividad artística.