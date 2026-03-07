Caso $LIBRA: revelan documentos del borrador del acuerdo que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

Las primeras imágenes y nuevos datos salieron a la luz, este viernes, sobre el borrador del acuerdo que el presidente Javier Milei habría firmado con el estadounidense Hayden Mark Davis dos semanas antes del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, y que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono del lobista argentino Mauricio Novelli.

Titulado “LOI_KELSIER.docx”, el archivo es un documento en formato Word que Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp a las 18:05 del 29 de enero de 2025. Se trata de la víspera de la estratégica reunión en la Casa Rosada entre Milei y Davis, que quedó inmortalizada en una selfie posteada por el Presidente en la red social X, donde afirmaba que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain, consignó un informe de Hugo Alconada Mon publicado en el diario La Nación.

La carta que Hayden Davis le envió a Javier Milei por el lanzamiento de $LIBRA.

Las firmas de Milei y Davis no constan en el borrador que recuperaron los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), quienes reportaron el hallazgo al fiscal federal a cargo de la investigación, Eduardo Taiano, el 17 de noviembre pasado, según reveló la abogada y comunicadora Natalia Volosin en su portal, “La Justa”.

Tras acceder al reporte de los expertos informáticos oficiales, sin embargo, Taiano no subió el material al sistema informático de los tribunales, ni le dio acceso a los abogados querellantes. Los letrados tomaron conocimiento de los hallazgos tras una publicación del diario La Nación y reclamaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dio traslado al fiscal, a su vez, para que exprese su parecer.

Fechado el 29 de noviembre de 2025, la “carta de intención” (LOI, por sus siglas en inglés) consta de una carilla en la que Davis figura como remitente y Milei como destinatario, para ofrecerle su “asesoramiento en blockchain y criptomonedas para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras”.

Durante las contadas entrevistas en las que abordó el caso $LIBRA, cabe remarcar, Milei siempre negó haber firmado cualquier documento con Davis, en tanto que la Casa Rosada respondió que no tiene conocimiento de documento alguno ante los reiterados pedidos de acceso a la información pública presentados.

Los peritos oficiales también hallaron una oferta de acuerdo que la empresa de la familia Davis, Kelsier Ventures, transmitió a Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, con fecha 21 de noviembre de 2024 y por un monto de US$ 1.550.000, cuya existencia reveló LA NACION el año pasado.

Seis días después, los involucrados también redactaron un contrato a través de otra firma de Davis, BVI Kelsier Holdings Limited, y los lobistas locales, con el objetivo de apoyar a la firma Cardano en la Argentina, incluyendo “reuniones privadas uno a uno con Javier Milei” del CEO de esa empresa, Charles Hoskinson, y su “potencial aparición” en una convención a definir.

Esas tratativas no prosperaron, según reveló el propio Hoskinson tras el estallido del escándalo, cuando acusó públicamente a Novelli y Terrones Godoy de exigirle sumas de cinco cifras en dólares para conseguirle una reunión con el Presidente durante el Tech Forum, el evento organizado por los lobistas argentinos. A cambio, recordó que le prometieron, “cosas mágicas pasarían”. Se negó.

Junto a los borradores del acuerdo con Milei y del contrato con Cardano, los expertos informáticos del Ministerio Público también encontraron una factura o “invoice” por US$ 250.000 emitida por Tech Forum Argentina a favor de Kelsier Ventures, con fecha 5 de enero de 2025.

Firmada por la hermana de Novelli, Pía, como “gerente de operaciones” de Tech Forum Ventures, la factura se expidió en razón del “acuerdo para América Latina con Kelsier Group”, y detalló que el pago se concretó a través de la plataforma virtual Solana.

La carta de Hayden Davis a Milei y el contrato de Pía Novelli, hermana de Mauricio, otro de los protagonistas del caso $LIBRA.

Los expertos informáticos verificaron, además, que el vínculo entre el lobista y el Presidente comenzó en 2021, si no antes. “Se han destacado archivos de los que se desprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados”, indicaron. “En particular, se hallaron 3 archivos en formato MP4, que contienen videos en los que se ve a Javier Milei y/o una representación de su imagen. Según la información que se desprende de la metadata del archivo, este video fue creado en el dispositivo el 23 de abril de 2021”.

De esos mismos dispositivos electrónicos, la Datip también extrajo un archivo que confirmó que Novelli conoce a Karina Milei desde las postrimerías de la pandemia de Covid-19. “En la carpeta de nombre “2021-04-25 20.40.14 Mauricio Novelli reunión Zoom de 81277762664”, se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei”.