Veredicto en La Paz: Norberto Rosales fue declarado culpable del asesinato del exjuez Roberto Curá

El jurado popular reunido en La Paz declaró culpable a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá, asesinado en abril de 2024. El veredicto se conoció este viernes por la noche tras cinco jornadas de debate oral realizadas esta semana. Concretamente, se lo declaró culpable del delito de homicidio doblemente agravado, crimini causae y alevosía, supo ANÁLISIS. La audiencia de cesura, donde se aplicrá la pena, será el miércoles 11 a las 8.30 en los Tribunales de Paraná.

Además, se resolvió que el condenado cumpla prisión preventiva en la Unidad Penal N° 9 (de Gualeguaychú) hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Rosales, de 69 años, llegó a juicio esta semana (arrancó el 3 de marzo) acusado de haber matado a Curá, de 82, quien fue hallado sin vida el 23 de abril de 2024 en su vivienda de calle Eva Perón, en Bovril. El exmagistrado fue encontrado por su esposa en el baño del quincho de la casa, atado de pies y manos y con golpes que finalmente le provocaron la muerte, en un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad.

El proceso estuvo dirigido por el juez técnico Rafael Cotorruelo, mientras que la acusación fue sostenida por el fiscal Facundo Barbosa y la querella representada por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Rosales fue asistido por la defensora pública Nadia Musante.

Durante el juicio declararon alrededor de 30 testigos y se incorporaron diversas pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas, un papel con datos del vehículo de la víctima que fue hallado en la habitación que Rosales alquilaba en Bovril. La defensa había intentado excluir esa evidencia al considerar que la Policía se excedió en el allanamiento, pero el planteo fue rechazado por el juez.

La pesquisa había avanzado rápidamente tras el crimen. En un primer momento fueron detenidos dos hombres que luego resultaron sobreseídos. Rosales fue arrestado el 2 de mayo de 2024 en una vivienda de Bajada Grande, en Paraná, luego de que testigos indicaran que había pedido ser trasladado a la capital entrerriana pocas horas después del asesinato.

En el marco de la investigación también se estableció que el acusado habría viajado desde Paraná hacia Rosario y luego a la provincia de Buenos Aires antes de regresar nuevamente a Entre Ríos. Finalmente fue localizado en el complejo de la Toma Vieja, en la zona costera de Paraná, donde se habría estado resguardando.

Con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, ahora restará que la Justicia realice la audiencia de cesura en la que se definirá la pena que deberá cumplir Rosales. Tanto la Fiscalía como la querella anticiparon que solicitarán la prisión perpetua.