Presentaron el cronograma oficial de actividades por el Mes de la Mujer en Crespo

La Municipalidad de Crespo dio a conocer el cronograma de actividades previstas para el mes de marzo, bajo el lema "Un mes para encontrarnos", con el propósito de generar espacios de participación, bienestar y reflexión sobre el rol de la mujer en la comunidad actual. La iniciativa contempla una grilla diversa y se desarrollará en distintos puntos estratégicos de la ciudad como el Anfiteatro del Lago, el Salón Municipal y el Auditorio Eva Perón.

La apertura de la agenda tendrá lugar este domingo 8 de marzo con una jornada recreativa denominada "Caminata y tarde activa", que comenzará a las 17 en el Anfiteatro del Lago. La propuesta consiste en un recorrido de aproximadamente tres kilómetros diseñado para realizarse de forma grupal, complementado con una serie de servicios y actividades en el predio. Durante la tarde, se instalará la feria de artesanos independientes "Hecho en Crespo", habrá música en vivo y una clase abierta de zumba para los presentes. Además, la organización dispondrá de un punto de merienda saludable y un puesto de hidratación permanente. A la par, se dará inicio formal al ciclo de charlas "Pensarnos en Igualdad", enfocado en temáticas de salud y sexualidad para adolescentes.

En lo que respecta al cuidado integral de la salud, del 9 al 13 de marzo se llevará a cabo el espacio informativo "Menopausia: más allá del cambio", que tendrá como sede el Punto Saludable ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú. Esta actividad se realizará diariamente a partir de las 14 y requiere de una inscripción previa, la cual puede gestionarse a través de la línea de WhatsApp 343 4630373.

Por otra parte, la expresión artística tendrá un lugar destacado con la muestra colectiva "Pintó Mujeres", que se expondrá en el Salón Municipal del 13 al 17 de marzo. Esta exposición reunirá obras originales de artistas de Crespo y la microrregión.

La segunda mitad del mes contará con instancias de debate y expresión corporal. El 18 de marzo a las 20 se realizará el conversatorio "Mujeres que cruzan Fronteras" en el Auditorio Eva Perón, situado en San Martín 1327, donde se compartirán historias de vida de mujeres que eligieron la ciudad de Crespo como su lugar de residencia y desarrollo personal.

Posteriormente, el 20 de marzo, el ciclo "Pensarnos en Igualdad" continuará con una charla profesional en el Parque Virgen de Guadalupe a las 17, donde además se concretará la entrega de kits inclusivos.

El cierre de la programación mensual estará a cargo del grupo Serendipia el 28 de marzo a las 20 en el Salón Municipal de calle 25 de Mayo 943, con la presentación de la obra escénica "El Eco de sus Pasos", una propuesta de movimiento y expresión corporal que busca rendir homenaje a figuras femeninas históricas.