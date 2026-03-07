La Secretaría de Cultura de Entre Ríos propone actividades en el Mes de la Mujer

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer las actividades en el Mes de la Mujer.

La agenda se desarrollará durante marzo en distintos organismos culturales provinciales. Incluye muestras, charlas, cine y espectáculos, con entrada libre y gratuita.

El Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179, Concordia) tendrá una muestra artística titulada “Ellas: materia, espíritu, visión”, que será inaugurada este lunes 9 de marzo a las 20; la charla de escritoras “Cómo nos hicimos martes”, que se realizará el 13 de marzo a las 19.30; la charla y narración “Recorrido interior”, de Patricia Jaluf, el 20 de marzo a las 19.30 con participación de la editora Mariela Sanabria; y el 26 de marzo a las 19.45, la charla “Mujeres en Robótica”, a cargo de la bioingeniera Solana López Agüero.

En el Museo Provincial Eva Perón (Don Bosco 749, Paraná), este lunes 9 de marzo a las 11 se inaugurará la muestra fotográfica “60 años en 60 imágenes”, que recupera la historia del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos (1949–1955) y el trabajo territorial de sus delegadas a través de imágenes inéditas. La muestra pertenece a UPCN Seccional Entre Ríos y se presenta como una actividad conjunta con el Museo. Estará disponible hasta el 9 de abril y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 14. Para recorridos en horario vespertino, solicitar turno previo al correo: museoevitaer@gmail.com

El Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná) invita a ver la colección “Flores para el astronauta”, con obras de Juana Gitlin. La curaduría reúne óleos, acrílicos, grabados y catálogos de exposiciones y salones de la artista paranaense. Puede visitarse de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, domingos y feriados de 9 a 12. Esta propuesta incluye también la titulada “Estampas para el visitante”, una estación interactiva para descubrir el mundo del grabado a través de las obras de Juana Gitlin.

El Museo Antonio Serrano (Gardel 62, Paraná) ofrece la visita guiada “Guardianas de memorias. El rol de las mujeres en la cultura chaná”, a cargo de Evangelina Jaime. Será el viernes 14 a las 19.

En el Museo Histórico Provincial (Buenos Aires 286, Paraná) estará abierta la exposición “La mujer y la artista: Celia Torrá”. Será de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; y domingos y feriados de 9 a 12.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) desarrollará una agenda conjunta con la Secretaría de Integración y Cooperación de UADER (Área Género), que incluye proyecciones de películas en distintos espacios académicos: 16/3 a las 10, película La noche sin mí, en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Oro Verde; 19/3 a las 17, película Todas las fuerzas, en la Facultad de Humanidades (Escuela Normal, Aula de la Memoria); 26/3 a las 9, película Álbum de familia, Facultad de Ciencias de la Gestión (Campus UADER, aula 2 y 3); y el 30/3 a las 10, película Amor Trava con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (Campus UADER, aula 1E).

La Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de julio y Carbó, Paraná) inaugura el miércoles 11 a las 20, la muestra “Lo que el río trae…”, de la artista Aurora Sueldo. Será en la recientemente inaugurada Sala de Madera del edificio.

La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná) incluye en su agenda: el 19 de marzo de 9 a 13, una charla para mujeres emprendedoras organizada por la Secretaría de la Mujer; el 20 de marzo de 18 a 22, la propuesta Despierta Mujer con un reconocimiento a 20 mujeres entrerrianas por su aporte y trayectoria en el ámbito social, cultural, institucional, científico productivo y comunitario; y el 21 de marzo desde las 16, la Jornada Por y Para la Mujer con yoga, pilates, charlas y danza, organizada por Pilates Studio All In.